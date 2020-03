Wirus odmroził stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła we wtorek referencyjną stopę procentową NBP o 0,5 pkt proc., do najniższego w historii poziomu 1 proc. To pierwsza jej zmiana od marca 2015 r. RPP obcięła też inne stopy procentowe, w tym lombardową, której czterokrotność wyznacza maksymalny poziom oprocentowania kredytów w Polsce. Od środy zmaleje aż o 1 pkt proc., do 1,5 proc.

Część ekonomistów uważa, że niekonwencjonalne sposoby łagodzenia polityki pieniężnej, jak QE i TLTRO, są lepszą odpowiedzią na problemy, które stwarza epidemia koronawirusa. „Celem działań NBP jest zapewnienie płynnego funkcjonowania rynku wtórnego skarbowych papierów wartościowych, to zaś jest warunkiem sine qua non funkcjonowania rynku pierwotnego. W kontekście spodziewanego skokowego wzrostu emisji obligacji ma to ogromne znaczenie" – tłumaczą ekonomiści z mBanku. W ostatnich dniach, w związku z nerwową sytuacją na rynkach finansowych, rynek obligacji skarbowych zamarł. Spadek płynności wraz z oczekiwaniami, że epidemia Covid-19 doprowadzi do pogorszenia stanu finansów publicznych, doprowadził do wzrostu rentowności obligacji skarbowych, co na dłuższą metę zwiększyłoby koszty obsługi długu publicznego. We wtorek, po ogłoszeniu QE przez NBP, rentowność gwałtownie zmalała, po południu znajdowała się w pobliżu 1,8 proc., w porównaniu do nawet 2,3 proc. dzień wcześniej. Z kolei TLTRO, jak tłumaczą ekonomiści z ING BSK, są istotne, bo pozwolą bankom zastawić w NBP część portfela kredytowego, aby generować nowy kredyt obrotowy, i w ten sposób pomogą firmom podtrzymać zatrudnienie.