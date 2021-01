Adam Glapiński: Dopuszczam ujemne stopy procentowe w Polsce

Stopy procentowe w Polsce przez co najmniej dwa lata pozostaną na dzisiejszym poziomie. Nie zanosi się także na inne zmiany w polityce pieniężnej, które miałyby na celu wsparcia akcji kredytowej. NBP nie planuje również stabilizować kursu złotego na określonym poziomie. Kolejne interwencje na rynku walutowym są możliwe, ale będą to działania okazjonalne. To główne wnioski z piątkowej konferencji prasowej prezesa NBP Adama Glapińskiego.

- Mamy wciąż dużą przestrzeń do obniżenia stóp procentowych - powiedział prof. Glapiński. Jak podkreślił, NBP przeprowadził analizę skutków ewentualnych obniżek, z której wynika, że stopy procentowe w Polsce można sprowadzić nawet poniżej zera. - Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest jednak taki, że nie będziemy musieli z tej możliwości skorzystać - zaznaczył.

O tym, że stopy procentowe w Polsce w I kwartale 2021 r. mogą zostać jeszcze obniżone, prezes NBP po raz pierwszy powiedział pod koniec grudnia we fragmencie wywiadu dla "Obserwatora finansowego". Kontekst tamtej wypowiedzi oraz prowadzone w tamtym czasie przez NBP interwencje na rynku walutowym w celu osłabienia złotego sugerowały, że ewentualna obniżka stóp procentowych służyłaby wzmocnieniu skuteczności tych interwencji. W pełnej wersji wywiadu, opublikowanej już w styczniu, Glapiński powiązał obniżkę z rozwojem sytuacji epidemicznej i jej wpływem na perspektywy gospodarki. Sugerował też, że jeśli do niej dojdzie, to w marcu, gdy RPP zapozna się z nowymi prognozami Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.

Już po tej publikacji większość ekonomistów uznała, że dalsze łagodzenie polityki pieniężnej jest mało prawdopodobne. Poprzednie, listopadowe prognozy DAE NBP, były bowiem dość pesymistyczne, zakładały wzrost PKB Polski w 2021 r. o 3,1 proc., podczas gdy większość ekonomistów spodziewa się odbicia aktywności w gospodarce o ponad 4 proc. Trudno oczekiwać, żeby marcowe prognozy rysowały gorszy scenariusz, uzasadniający reakcję RPP. Mimo to część obserwatorów polityki pieniężnej wciąż oceniała, że obniżki stóp w marcu wykluczyć nie można. Przykładowo, ekonomiści z ING Banku Śląskiego uważali, że prawdopodobieństwo takiego ruchu wynosi 40 proc.

Piątkowe wystąpienie prezesa NBP sugeruje, że poprzeczka dla obniżki stóp procentowych jest zawieszona jeszcze wyżej niż się dotąd wydawało. - Musiałoby dojść do radykalnego pogorszenia sytuacji gospodarczej. To mało prawdopodobne. My zakładamy poprawę koniunktury w 2021 r. - tłumaczył prezes Glapiński odpowiadając na nadesłane przez dziennikarzy pytania.

Dyskusję o ewentualnych podwyżkach stóp procentowych prezes NBP uznał za abstrakcyjną. – To jest pytanie nie z tego świata, w którym żyjemy. O podwyżkach stóp będzie można myśleć, jeśli dojdzie do całkowitego powrotu do normalności i pojawi się ryzyko, że inflacja trwale przekroczy cel NBP (2,5 proc. – red.). Żadne prognozy tego nie sugerują – powiedział prof. Glapiński. - Przez najbliższe dwa lata nie spodziewałbym się podwyżki stóp – dodał.

Prezes NBP zaprzeczył, jakoby grudniowe interwencje banku centralnego na rynku walutowym miały służyć osłabieniu złotego. Jak zapewnił, chodziło o zmniejszenie presji na niekontrolowane umocnienie polskiej waluty, która pojawiła się w październiku. - Zapobiegliśmy nieprzewidywalnemu, raptownemu skokowi wartości złotego. Ale nie prowadzimy polityki słabego złotego. Chcemy tylko przewidywalnej sytuacji dla przedsiębiorstw, eksporterów. Nie można dopuścić do tego, żeby zamrozić, zdusić ożywienie – przekonywał prof. Glapiński.