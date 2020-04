Bank centralny Chin znów tnie stopy procentowe Ludowy Bank Chin Fotorzepa, Alicja Podskoczy

Ludowy Bank Chin obciął swoją główną stopę procentową (roczną stopę LPR) o 20 pb. do 3,85 proc. To już jej drugie cięcie w tym roku. Pięcioletnia stopa LPR została obniżona o 10 pb. do 4,65 proc.