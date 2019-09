PKO BP poprawi finansową formę piłkarskiej Ekstraklasy

- Chcemy, aby sportowy poziom rozgrywek wzrastał na zdrowych fundamentach i dlatego dajemy klubom rozwiązanie, które pomoże im wzmocnić zaplecze finansowe identyfikowane dziś jako jedna z głównych barier dla rozwoju piłki nożnej w Polsce. Przewidujemy, że wpływy z programu do klubów będą dorównywały kontraktom reklamowym, co w znacznym stopniu ułatwi im działalność oraz pozwoli realizować ambitne cele, a finalnie wpłynie na podniesienie poziomu rozgrywek piłkarskich w naszym kraju – zaznacza.

Forma crowdfundingu, na której opiera się nowy program, jest jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania projektów. W tym celu wykorzystane zostaną oficjalne strony internetowe klubów, ich serwisy, sklepy kibica oraz media społecznościowe. Od każdego zakupionego w PKO BP produktu klub otrzyma stosowne wynagrodzenie. Środki te będą mogły być przeznaczane na rozbudowę infrastruktury, kształcenie młodych piłkarskich talentów, innowacje sportowe czy na inne działania prorozwojowe w klubach. Dodatkowo każdy kibic, który skorzysta z usług PKO BP, otrzyma voucher do wykorzystania w klubowym sklepie kibica.

To pierwszy projekt w historii polskiej piłki nożnej, który w takiej skali może poprawić stabilność finansową ligowych klubów – twierdzą PKO BP i Ekstraklasa. PKO BP służy swym doświadczeniem i wiedzą, tak by w porozumieniu z PZPN, władzami ligi oraz klubami piłkarskimi stale rozwijać i podnosić poziom polskiej piłki klubowej. Do programu przystąpili: Arka Gdynia, Jagiellonia Białystok, KGHM Zagłębie Lubin, Korona Kielce, Lech Poznań, Lechia Gdańsk, Legia Warszawa, ŁKS Łódź, Pogoń Szczecin, Raków Częstochowa, Wisła Kraków, Wisła Płock.

- Już ubiegły sezon pokazał, że nasza współpraca z PKO Bankiem Polskim wykracza daleko poza ramy tradycyjnego sponsoringu, a wdrażany właśnie program jest kolejnym potwierdzeniem tego faktu. Po innowacyjnym projekcie Kanapa Kibica, cyklicznej akcji Młodzieżowiec Miesiąca i wydaniu serii kart z herbami i barwami klubowymi, rusza nowa inicjatywa o ogromnym potencjale generowania dodatkowych środków przez kluby i to liczonych w dziesiątkach milionów złotych. Dostają one właśnie do ręki od naszego oficjalnego banku łatwe w obsłudze narzędzie, za pomocą którego mogą zapewnić sobie znaczące finansowanie i to bez dużego wysiłku. Każdy z nich dysponuje bowiem sprawdzonymi kanałami komunikacji z kibicami, którzy są zainteresowani rozwojem swojego klubu - komentuje Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy.