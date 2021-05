Nietypowy świdermajer. Centrum Architektury Drewnianej

Po wojnie mieściło się w niej przez wiele lat Ognisko Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy „Świder”. Inicjatorem powstania towarzystwa był wybitny pedagog Kazimierz Lisiecki „Dziadek”, który stworzył sieć tego typu placówek w całej Polsce (pierwszą w Warszawie założył jeszcze w latach międzywojennych). Chciał, żeby ogniska miały charakter domu rodzinnego. Jak pisał „..wiedziałem, rozumiałem, czułem, że to nie może być zamknięta bursa, ani dobroczynny przytułek. /…/ Wiedziałem, że to musi być Dom. Normalny, dobry dom. Gdzie każdy jest dobry i ważny, i w którym dla każdego, któremu na tym domu zależy, jest miejsce…”

Willa zbudowana została w latach 20. XX wieku jako pensjonat dla letników. Jest przykładem rzadko stosowanego w architekturze drewnianej modernizmu, co wyróżnia ją na tle otwockiej zabudowy, popularnie zwanej świdermajerami. Kubiczna bryła budynku ma zwartą formę, ozdobioną ryzalitami i werandami.

Drewniana willa w 2013 była już w tak złym stanie, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci musiało ją opuścić (działa obecnie w sąsiedniej willi Agatka).

Przez kilka lat budynek stał opustoszały. A w 2017 roku został wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.

- Narodowy Instytut Dziedzictwa kupił willę w 2019 roku - mówi „Rzeczpospolitej” Agnieszka Gajc, kierowniczka Specjalistycznej Pracowni Terenowej „Centrum Architektury Drewnianej” w Otwocku. - Pomysł utworzenia w niej Centrum uważamy za formę kontynuacji myśli i działalności społecznej.

W tym roku będzie prowadzona dokumentacja konserwatorska obiektu, a jego remont ruszy w przyszłym roku i potrwa zapewne do końca 1922 roku. - Chcemy ten remont przeprowadzić w sposób modelowy, czyli z maksymalnym zachowaniem substancji zabytkowej, a przy drewnie zajmuje to sporo czasu. Dopóki remont się nie skończy, będziemy prowadzić działalność poza siedzibą, Pierwszym przedsięwzięciem CAD było kwietniowe webinarium on-line „Architektura drewniana od deski do deski. Teoria i praktyka”. Kolejne zamierzamy organizować w różnych miejscach Polski w zaprzyjaźnionych instytucjach - wyjaśnia Agnieszka Gajc.

Materiały Prasowe/NID/fot. Paweł Kobek