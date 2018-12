Już 40 tys. lat temu ludzie znali się na astronomii?

Twórczość ludzi żyjących w jaskiniach - zarówno rysunki naskalne, jak i rzeźby, może być oznaką zaawansowanego rozumienia astronomii.

Obrazy jaskiniowe pozwalają nam przyjrzeć się twórczości i inteligencji ludzi z epoki kamiennej. Rysunki przedstawiają życie z tamtych czasów (w tym sceny polowań), ludzi i zwierzęta.

Naukowcy z uniwersytetów w Edynburgu i Kent twierdzą jednak, że rysunki zwierząt nie są tym, czym mogą się wydawać na pierwszy rzut oka. Ich zdaniem symbole zwierząt przedstawiają gwiazdozbiory nocnego nieba.

Gdy patrzymy w nocne niebo widzimy gwiazdy, które są jasnymi kropkami na niebie. W wyobraźni łączymy je liniami i powstają obrazy przypominające zwierzęta czy ludzi. Wydaje się, że artyści z epoki kamiennej robili to samo i używali tych rysunków do przedstawiania dat oraz zaznaczania wydarzeń, takich jak przeloty komet. Naukowcy uważają, że już 40 000 lat temu, ludzie śledzili czas, wykorzystując wiedzę o złożonej astronomii. Może to oznaczać, że ludzie zrozumieli, jak z upływem czasu zmienia się ich pozycja w stosunku do gwiazd.

Naukowcy szukali podobieństw sztuki paleolitu i neolitu do symboliki zwierząt w Turcji, Hiszpanii, Francji i Niemczech. I znaleźli je. Wygląda na to, że ludzie tamtych czasów używali tej samej metody przechowywania danych opartej na wyrafinowanej astronomii. Badacze twierdzą, że takie rozumienie astronomii może wyjaśniać powstawanie wczesnych osad ludzkich w Europie Zachodniej i wczesnych migracji.

Naukowcy przeanalizowali również rzeźby kamienne z tego okresu. Jedna z nich została zinterpretowana, jako „pomnik” uderzenia komety w powierzchnię Ziemi około 11 000 p.n.e., a inne, jako wspomnienie o zauważeniu kolejnej w 15 200 p.n.e.