Kto wybił mamutaki - największe ptaki w historii?

Prehistoryczni ludzie są podejrzani o wybicie największych ptaków, jakie kiedykolwiek żyły na świecie. Na taki trop wskazują odkryte niedawno skamieniały kości tego gatunku z wyraźnymi śladami.

Według naukowców jest to dowód na to, że prehistoryczni polowali na Madagaskarze na mamutaki znacznie wcześniej, niż dotychczas sądzono. Skamieniałości są datowane na około 10 tys. lat temu. Do tej pory sądzono, że pierwsi osadnicy przybyli na wyspę około 2500 do 4000 lat temu.

- To zmienia datę przybycia człowieka o co najmniej 6000 lat - powiedział BBC dr James Hansford, naukowiec z Zoological Society London w Wielkiej Brytanii.

Odkrycie stawia kolejne pytania o ludzką historię oraz zdaniem naukowców sugeruje, że do zrozumienia straty unikalnej fauny wyspy potrzebna jest "radykalnie odmienna teoria wymierania".

Zamiast wybić ptaki-słonie w krótkim czasie, okazuje się, że ludzie żyli razem z nimi przez wiele tysięcy lat, zanim zwierzęta te ostatecznie wyginęły około 10 wieków temu.

- Wydaje się, że ludzie współegzystowali z mamutakami i innymi wymarłymi gatunkami przez ponad 9 tysięcy lat. Najwyraźniej przez ten czas mieli ograniczony negatywny wpływ na bioróżnorodność, co daje nowe możliwości w zakresie ochrony zwierząt dziś - mówi dr Hansford.

Mamutaki były niegdyś powszechnym widokiem na Madagaskarze. Ważyły co najmniej pół tony, osiągały wysokość 3 metrów i składały gigantyczne jaja, większe nawet od tych, składanych przez dinozaurów.

Jajo mamutaka

Kuruc/ Wikimedia Commons, domena publiczna

Ptaki-słonie Aepyornis i Mullerornis żyły wśród innych niezwykłych gatunków na Madagaskarze, w tym gigantycznych lemurów, które również wymarły. Istnieje wiele teorii o tym, dlaczego i kiedy zwierzęta te wyginęły.

Badania obalają także nasze wyobrażenia o pierwszych przybyłych na tropikalną wyspę. - Nie znamy pochodzenia tych ludzi i nie spoczniemy, dopóki nie znajdziemy dalszych dowodów archeologicznych - mówi prof. Patricia Wright ze Stony Brook University. - Pozostaje pytanie - kim byli ci ludzie oraz kiedy i dlaczego zniknęli? - zwraca uwagę.

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Science Advances.