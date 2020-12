Jerzy Haszczyński: Arabska kontrrewolucja

Bunt nieoczekiwanie opanował cały kraj, niecały miesiąc później za granicę uciekł dyktator Ben Ali. Nastroje rewolucyjne zapanowały w wielu innych państwach arabskich, w kilku do dzisiaj trwają rozpoczęte wtedy wojny domowe.

– Przez 23 lata nikt nie zagroził dyktatorowi. Nie udało się bogatym, wpływowym ludziom, politykom z dużych miast. Mój brat okazał się silniejszy od tych wielkich graczy. On obalił Ben Alego – mówiła mi siostra Mohameda Buaziziego, Samia, niedługo po tym, jak zmarł od odniesionych w wyniku podpalenia ran. Była dumna, imieniem brata błyskawicznie nazywano ulice, nie tylko w Tunezji, jego walkę o godność chwalił prezydent Obama w przemówieniu do świata arabskiego. Buazizi był bohaterem.

Rozczarowanie wynikami rewolucji przyszło również szybko. Szykanowana rodzina bohatera wyniosła się najpierw do stolicy, Tunisu. Teraz mieszka w Kanadzie. Bo w Sidi Buzid, jak relacjonuje z okazji dziesiątej rocznicy reporter brytyjskiego „Guardiana", ludzie mówią: „Buazizi nas zrujnował".

– Mamy problemy życia codziennego, zaostrzone jeszcze przez Covid, jesteśmy w ciężkim okresie – przyznaje w rozmowie z „Rz" Ahmed Unajes, dyplomata, który po upadku Ben Alego został szefem MSZ. – To zły skutek, ale rewolucja ma wielkie osiągnięcia: domagała się demokracji i demokracja się głęboko zakorzeniła – dodaje.

Jednocześnie Tunezja jest państwem, z którego wywodziło się najwięcej dżihadystów walczących w szeregach ISIS na Bliskim Wschodzie. Terroryzm islamski żywiący się frustracją to wciąż tykająca bomba.

Libijski dyktator Kaddafi został zabity, Libia pogrążyła się w chaosie, który trwa do dzisiaj. W wyniku wydarzeń zapoczątkowanych przez rewolucję zginął inny zdawałoby się nieśmiertelny przywódca – Saleh, wieloletni dyktator Jemenu.

Monarchowie na Półwyspie Arabskim rozdawali pieniądze poddanym, by zniechęcić do buntu. Zdecydowali się też na reformy, drobne, jak dopuszczenie Saudyjek do prowadzenia aut, ale doceniane przez Zachód.