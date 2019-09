Haszczyński: Wojna dronów, nowa nadzieja biedaków i fanatyków

Cały Jemen jest biedny (nie ma biedniejszego wśród krajów arabskich) i zapóźniony cywilizacyjnie, a co dopiero mówić o leżącym w górach bastionie Hutich. A mimo to, jak pięć lat temu ruszyli na stolicę, Sanę, to ją zdobyli, wchodząc w alians z byłym prezydentem Salehem, z którym wcześniej toczyli wojnę. I są w niej do dzisiaj, kontrolują kluczowe terytoria w Jemenie. Zabili Saleha, wykrywając jego zdradę dzięki nowoczesnej technologii, do której teoretycznie nie powinni mieć dostępu. Prości górale i wieśniacy radzą sobie z nalotami i atakami lądowymi koalicji sunnickiej pod wodzą superbogatych Saudyjczyków, która może liczyć na pomoc technologiczną i wywiadowczą od Amerykanów. A zapewne i od Izraelczyków, którzy traktują Iran jak egzystencjalne zagrożenie.

Zbrojne ugrupowania szyitów takie jak Huti wzmacniają jeszcze irańskie wpływy w regionie. Ich sukcesy powinny dodatkowo zniechęcać Amerykanów do wszczęcia prawdziwej wojny przeciw Iranowi. Skoro Huti są nie do pokonania, to co dopiero mówić o 80-milionowym dumnym kraju z oddanymi siłami zbrojnymi. Taki jest chyba przekaz płynący z ataku dronów – prezydencie USA, nie myśl o wojnie, siądź do rozmów z przywódcą Islamskiej Republiki, co zresztą sugerowałeś, i powróćmy do porozumienia nuklearnego z 2015 roku, które zerwałeś.