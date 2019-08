Nizinkiewicz: Jurek Owsiak się zagalopował

– Wracamy do rzeczywistości. A ta rzeczywistość rozszarpuje, nie dba, nie ma śmiałości, jest bolesna. To może coś k***a zmienimy? Po raz drugi to powiem. I odpie***cie się w sądach, bo to jest utwór muzyczny. Żeby nie rządziło, kłamstwo, pogarda i szczucie Polaków jednych na drugich, to może k***a coś zmienimy?– mówił Owsiak na zakończenie Pol'and'Rock Festival 2019. Każdy ma swoją poetykę wypowiedzi, ekspresję i poglądy. To, że Owsiak nie jest fanem obecnej władzy, wiadomo nie od dzisiaj.

Mamy wolność słowa. Tylko jak pogodzić misję Jurka walki z hejtem z jego festiwalowymi wypowiedziami, czy wcześniej niedopuszczalnymi żartami pod adresem poseł Krystyny Pawłowicz? W czwartek Owsiak, w debacie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, walczył z hejtem, a w niedzielę nim atakował. Tego nie da się obronić. – Czemu nie karzecie polityków, którzy zapier***lają samolotami za moje k***a pieniądze? Dlaczego ich nie pociągniecie do odpowiedzialności? Nie ma na to zgody. Możecie mnie zabić na tej barykadzie. Możecie mi strzelić w łeb, ale nie cofnę się, bo Polska się stacza. Nie możecie uszanować powstańców warszawskich! Składacie wieniec pod przypadkową tablicą – mówił Owsiak i dodawał: – Możecie mnie zarąbać, ale nie zamknięcie mi mordy! To wy trwonicie moje pieniądze. Zabieracie Westerplatte. K***a, po co?! Odpie***dolcie się od Westerplatte! Wsadzicie mnie za to do pierdla? To znajdę tam kumpli i rozsadzimy to od środka. Rację ma Owsiak, mówiąc, że należy chodzić na wybory, ale też wtedy zakończył słowami: – Sorry, jeśli kogoś uraziłem. Ale się k***a wylewa z człowieka.