Jędrzej Bielecki: Erdogan, czyli polska broń na Bidena i Merkel

To już jest prawdziwa kampania dyplomatyczna. Trzy tygodnie po Andrzeju Dudzie do Turcji poleciał w ostatni weekend szef MSZ Zbigniew Rau. Polska od lat stawiała na amerykańskie uzbrojenie. Teraz jednak, bez przetargu i jako pierwszy kraj tak w NATO, jak i UE, kupiła 24 drony wytwarzane przez zakłady zięcia prezydenta Recepa Erdogana Selcuka Bayraktara. Mowa o kluczowej na dzisiejszym polu walki broni.

Od upadku komunizmu polska polityka zagraniczna poruszała się na osi Waszyngton–Berlin. Pierwsza z tych stolic dała nam przepustkę do sojuszu atlantyckiego, druga do Unii. Ale bojkot ze strony administracji Joe Bidena posądzonych o łamanie reguł demokracji polskich władz oraz forsowanie przez Angelę Merkel Nord Stream 2 mimo coraz bardziej agresywnej polityki Rosji uświadomiły Polsce, że potrzebuje większego marginesu manewru w relacjach z Ameryką i Niemcami poprzez pokazanie, że mamy jakąś alternatywę.

Warszawa chce także wprzęgnąć Turcję do grupy krajów na wschodniej flance NATO, które tworzą antyrosyjską koalicję, tzw. Bukareszteńską Dziewiątkę. To potencjalnie cenny sojusznik nie tylko ze względu na strategiczne położenie i większą od Niemiec liczbę ludności. Na Kaukazie, w Syrii i Libii Turcja pokazała, że potrafi na polu walki skutecznie zatrzymać rosyjskie imperialne ambicje. Erdogan coraz mocniej angażuje się także we wsparcie Ukrainy, za co Moskwa ukarała Turcję wstrzymaniem wyjazdu rosyjskich turystów. Ale coraz bardziej marginalizowany przez Zachód może w końcu zostać wepchnięty w objęcia Kremla. Polska inicjatywa to ryzyko może oddalić.