Nizinkiewicz: Poseł PiS oskarża Narodowy System Szczepień

Czy to poseł Girzyński organizuje szczepienia? Nie. Czy poseł sam sobie wysłał zaproszenie na szczepienie? Nie. Czy powinna mu się zapalić czerwona kontrolka, że jednak nie powinien szczepić się z grupą zero? Tak.

Poseł PiS tłumaczy, że na internetowe konto pacjenta na portalu pacjent.gov.pl otrzymał "stosowne skierowanie oraz termin i miejsce szczepienia wystawione przez Ministerstwo Zdrowia”. Poseł Girzyński dodał również: „Nikogo o żadne pierwszeństwo w kolejce nie prosiłem i w żadnym wypadku nie zaszczepiłem się poza kolejnością. Postąpiłem od A do Z zgodnie z obowiązującym mnie prawem i w myśl zaleceń władz Uczelni, która jest moim podstawowym miejscem pracy”.

Po tym jak "Nowości Dziennik Toruński" poinformowały, że Girzyński znalazł się w gronie pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy zostali zrównani z medykami, dołączając tym samym do grupy uprzywilejowanej wcześniejszymi szczepieniami, poseł nie chciał odpowiadać na pytania mediów. Wydał oświadczenie, w którym dowodzi, że jest niewinny.

Zbigniew Girzyński, poseł PiS, zaszczepił się przeciwko koronawirusowi poza kolejnością z tzw. grupą zero.

Nie chodzi tylko o to, że 47-letni Girzyński nie jest w odpowiedniej grupie wiekowej, której wcześniejsze szczepienie się należy. Nie chodzi też tylko o to, że nie jest medykiem. Ugrupowanie posła Girzyńskiego wcześniej atakowało kilkanaście popularnych osób, które zaszczepiły się poza kolejnością.

Znane postaci życia kultury czy politycy nie powinni korzystać ze swojego uprzywilejowanego statusu i szczepić się wcześniej.

Jednak minister Paweł Szefernaker nie nazywa już „wielka aferą” tego, co zrobił jego kolega partyjny. Europoseł Joachim Brudziński nie pisze publicznie do Girzyńskiego jak do Krystyny Jandy: „Żenująca jest ta paskudna hipokryzja”.

Jan Mosiński z PiS nie apeluje do posła PiS jak do Leszka Millera czy Edwarda Miszczaka, że za wcześniejsze zaszczepienie się „odkupieniem win mogłaby być praca w roli wolontariuszy w jakimś wybranym Domu Pomocy Społecznej albo innej placówce. Na przykład hospicjum.”

Minister zdrowia i premier nie atakują na konferencji prasowej partyjnego kolegi, a minister Michał Dworczyk nie uderza się w pierś za dziurawy system, który obwinia Girzyński, nie mając sobie nic do zarzucenia. A przecież były wiceminister zdrowia z PiS Bolesław Piecha jasno powiedział w TVN24: „Girzyński nie był uprawniony do szczepienia. Chyba że przyjmiemy, że politycy są uprawnieni w pierwszym rzędzie, bo się spotykają z ludźmi”. Minister zdrowia uznał, że zachowanie Girzyńskiego jest nieakceptowalne.

Pytanie, czy zawiodła tylko jednostka, czy może cały system? Partia zawiesiła toruńskiego posła w prawach członka i wszczęła wobec niego postępowanie dyscyplinarne.

Kiedy zapytałem Krzysztofa Sobolewskiego: „Czy przedstawiciele PiS i parlamentarzyści PiS byli już szczepieni przeciwko Covid-19? Czy są partii znane kolejne nazwiska, poza nazwiskiem Z. Girzyńskiego? Czy za zaszczepienie się poza kolejnością grozi jedynie zawieszenie w partii i na jak długo?”, prominentny polityk PiS odpowiedział jedynie: „Panu Redaktorowi mogę pożyczyć miłego dnia i proszę drążyć dalej. Pozdrawiam.”

Problem jest jednak szerszy, a pytania są zasadnicze:

- Czy Narodowy Program Szczepień jest felerny, skoro pozwala zaszczepić się, przed osobami starszymi, nauczycielowi akademickiemu, niebędącemu medykiem, który wykłada zdalnie?

- Dlaczego system umożliwił zaszczepienie się Girzyńskiemu i kto za to odpowiada?

- Jak wygląda proces weryfikacji szczepiących się?

- Ilu jest jeszcze takich, którzy zaszczepili się dzięki wadliwemu systemowi rządowemu?

Na te pytanie powinien odpowiedzieć Michał Dworczyk, a nie poseł Girzyński.

Sprawa posła PiS, czy nawet innych którzy wykorzystywali dziurawy system, nie może przysłonić pytania o rozliczenie za funkcjonowanie wadliwego NPS.

A o ilu jeszcze przedstawicielach PiS zaszczepionych poza kolejnością dowiemy się wkrótce? O tylu, ilu da się na tym przyłapać.