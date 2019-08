Falenta przeniesiony w "nieznane miejsce". Wrócił na Służewiec

Sprawę "zniknięcia" Falenty wyjaśnił wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

"P. Marek F. po zakończonych badaniach w ośrodku diagnostycznym w AS na Białołęce, wrócił do AS na Służewcu, czyli jednostki, w której wcześniej przebywał. W tej sprawie będzie komunikat Służby Więziennej" - napisał Wójcik na Twitterze.

P. Marek F. po zakończonych badaniach w ośrodku diagnostycznym w AS na Białołęce, wrócił do AS na Służewcu, czyli jednostki, w której wcześniej przebywał. W tej sprawie będzie komunikat Służby Więziennej. — Michał Wójcik (@mwojcik_) August 21, 2019

Falenta, skazany za przeprowadzenie afery taśmowej, odsiaduje wyrok dwóch i pół roku więzienia. Odsiadki unikał przez dłuższy czas uciekając za granicę. Został w końcu zatrzymany w Hiszpanii.

W ostatnim czasie w więzieniach doszło do dwóch przypadków śmierci więźniów. Samobójstwo miał popełnić Dawid Kostecki, były bokser, który zeznawał m.in. w głośnej sprawie sutenerów z Podkarpacia. Były bokser miał powiesić się na prześcieradle leżąc w łóżku w tym samym więzieniu, w którym wyrok odsiadywał Falenta.

Prokuratura bada także okoliczności śmierci Brunona kwietnia, który zmarł w więzieniu we Wrocławiu w sierpniu tego roku. Kwiecień odsiadywał karę 9 lat pozbawienia wolności za planowanie zamachu na Sejm z użyciem ładunków wybuchowych.