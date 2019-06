Michał Wójcik: Jarosław Kaczyński nie spotkał się z Markiem Falentą

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik powiedział, że prezes PiS Jarosław Kaczyński nie spotkał się z Markiem Falentą. Z biznesmenem nie spotkali się także prokurator generalny i minister sprawiedliwości.

"Rzeczpospolita" poznała treść wniosku do prezydenta o ułaskawienie bohatera afery, która zaszkodziła PO przed wyborami w 2015 r. Sprowadzony właśnie do kraju Marek Falenta jest prawomocnie skazany na 2,5 roku za zlecenie podsłuchów w restauracjach. 1 lutego miał zacząć odsiadkę, ale zniknął. Wpadł w kwietniu w Hiszpanii. Do Andrzeja Dudy napisał z więzienia w Walencji. To trzeci jego wniosek o ułaskawienie – dwa poprzednie nie przyniosły efektu.

Jeśli nie będę ułaskawiony, ujawnię, kto za mną stał – napisał biznesmen.

- Dziwię się, że PiS, które tak bardzo parło do wyjaśnienia tej sprawy, teraz nie podejdzie do jej rozwiązania - komentował w TVN24 Krzysztof Brejza z PO.

= To Hiszpanie go łapią, ponieważ (w Polsce - red.) zajmowała się tym komenda powiatowa policji z Piaseczna. Taką rangę ministrowie PiS-u nadali tej sprawie - dodał.

- Pan Marek Falenta wielokrotnie mógł ujawnić różne informacje, które znajdujemy teraz w mediach, były przecież różne instancje sądowe, dlaczego tego nie zrobił? - pytał Michał Wojcik.

Wiceminister sprawiedliwości zaprzeczył również, by prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z Markiem Falentą. - Nie doszło do takiego spotkania, to jest nieprawda, tak samo jak prokurator generalny i minister sprawiedliwości też nigdy się nie spotkał – powiedział.