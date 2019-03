Sienkiewicz pyta o Falentę. "Bo pomyślę, że go nie szukacie"

"Czemu Falenta jeszcze nie odnaleziony przez polską policję?" - pyta na Twitterze były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz.

Sienkiewicz swoje pytanie kieruje do obecnego szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego.

Dzień dobry @jbrudzinski!

Czemu Falenta jeszcze nie odnaleziny przez @PolskaPolicja ?

Bo zacznę podejrzewać, że celowo go nie szukacie (o nie, to nie może być prawda! to przecież nie do pomyślenia??). — Bartłomiej Sienkiewicz (@BartSienkiewicz) March 18, 2019

"Bo zacznę podejrzewać, że celowo go nie szukacie (o nie, to nie może być prawda! to przecież nie do pomyślenia)" - dodaje były szef MSW.

Sąd 1 lutego wysłał do policji nakaz doprowadzenia go do aresztu śledczego Marka Falenty skazanego na 2,5 roku więzienia za zlecenie nielegalnego nagrywania polityków i biznesmenów w warszawskich restauracjach, które zyskało miano "afery podsłuchowej", po ujawnieniu nagrań przez tygodnik "Wprost".

Jednak policja nie znalazła Falenty w miejscu zamieszkania. 21 lutego sąd wysłał do policji ponaglenie nakazu doprowadzenia. Ale i to nie przyniosło efektu. Wczoraj sąd zdecydował o wystawieniu za Markiem Falentą listu gończego.

Falenta do dziś nie stawił się w areszcie.

Sienkiewicz był jednym z ministrów rządu Donalda Tuska nagranych w restauracji "Sowa i Przyjaciele". Jego rozmowa z Markiem Belką była pierwszą z ujawnionych w ramach afery taśmowej rozmów.