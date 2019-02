NRA ws. monitorowania spotkań adwokatów z osadzonymi klientami

Naczelna Rada Adwokacka wydała komunikat o konieczności zwracania uwagi przez adwokatów na to, czy w pomieszczeniach, w których prowadzą spotkania z osadzonymi klientami nie znajdują się środki techniczne monitorujące przebieg ich rozmów.

W trakcie wizytacji jednostek penitencjarnych prowadzonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich ujawnił się problem, że widzenia osadzonych z ich adwokatami odbywają się często w pomieszczeniach wyposażonych w system monitoringu wizyjnego.

W związku z tą informacją Naczelna Rada Adwokacka zwraca uwagę, że widzenia odbywane w takich warunkach mogą prowadzić do naruszania tajemnicy adwokackiej i godzić w prawo do obrony, w prawo do swobodnego kontaktu z obrońcą oraz w prawo do rzetelnego procesu.

Naczelna Rada Adwokacka podzielając niepokój wynikający z ustaleń Rzecznika Praw Obywatelskich, przypomina adwokatom o konieczności zwracania uwagi i ewentualnie reagowania na to, czy w pomieszczeniach, w których prowadzą spotkania z osadzonymi klientami nie znajdują się środki techniczne monitorujące przebieg ich rozmów. Stanowiłoby to bowiem naruszenie m. in przepisów art. 8 § 3, art. 73a § 4 oraz art. 215 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, z których wynika prawo tymczasowo aresztowanych i osadzonych do porozumiewania się ze swoimi adwokatami bez obecności osób trzecich oraz bez kontroli za pomocą urządzeń technicznych - czytamy w komunikacie NRA.