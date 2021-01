NIK w 2021 roku skupi się na epidemii koronawirusa w Polsce

Jeden z najważniejszych elementów walki ze skutkami pandemii to pomoc państwa określona jako Tarcza Antykryzysowa. NIK przyjrzy się, jak została wdrożona i czy stała się skutecznym narzędziem w udzielaniu pomocy gospodarce. Kwestie finansowe to też usprawnienie poboru podatku VAT i jego skuteczność w warunkach pandemii i wyhamowania gospodarki. W pomoc w łagodzeniu skutków wywołanych przez pandemię zaangażowane są też banki, dlatego NIK sprawdzi, czy podejmowały one zgodne z prawem i skuteczne działania w celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii.