Naukowe ostrzeżenia przed e-papierosami

Stowarzyszenie do Walki z Rakiem Płuca (Oddział Szczecin) na przełomie 2023 i 2024 r. przeprowadziło ankietę, której 80,1 proc. uczestników było niepełnoletnich (<18 r.ż.), mediana wieku wynosiła 16 lat. Z badania wynika, iż:

• do palenia lub używania produktów z nikotyną (obecnie lub w przeszłości) przyznało się 76,8 proc. ankietowanych uczniów,

• obecnie pali lub używa wyrobów z nikotyną 64,9 proc. z nich,

• dla 42,4 proc. ankietowanych wyrobem inicjującym używanie nikotyny były e-papierosy (w tym dla 26 proc. były to jednorazowe e-papierosy),

• e-papierosów używa prawie połowa (47,6 proc.) badanych uczniów, z czego co piąty (21,3 proc.) używa smakowych, jednorazowych e-papierosów; to poważny wzrost w porównaniu do wcześniejszych badań z grudnia 2020 r., przeprowadzonych dla rzecznika praw dziecka, według których e-papierosy paliło 23 proc. nastolatków,

• wiodące czynniki wyboru e-papierosów, w tym jednorazówek: „Lubię ich smaki”, „Nie śmierdzą” itp.; dodatkowo niemal co siódmy nastolatek wśród użytkowników e-papierosów (14 proc.) używał ich do wdychania substancji psychoaktywnych (najczęściej kanabinoidy i metamfetamina); to bardzo niepokojące zjawisko z uwagi na złą sytuację zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,

• pomimo obowiązującego limitu wieku, większość (57 proc.) niepełnoletnich uczniów (13-17 lat) dokonuje zakupów wyrobów z nikotyną osobiście w sklepie stacjonarnym – mimo że nikt z nich nie powinien mieć możliwości samodzielnego zakupu,

• co trzeci uczeń (30 proc.) używający jednorazowego e-papierosa deklaruje, że zużywa go całkowicie zaledwie w dobę lub nawet krócej,

• 78 proc. uczniów wymienia e-papierosy jako wyrób najpopularniejszy wśród swoich rówieśników, z czego 40 proc. wskazuje na smakowe, jednorazowe e-papierosy (tylko 13 proc. badanych wskazało papierosy tradycyjne).

Kolejne dane przytoczono z raportu „Używanie produktów nikotynowych przez młodzież w Polsce. Badanie w środowisku szkolnym” (IV i VI 2024 r. na 1380-osobowej grupie dzieci z klas 7-8). Pytania dotyczyły palenia papierosów i używania coraz bardziej popularnych urządzeń dostarczających nikotynę w formie wziewnej czy podgrzewaczy tytoniu (podgrzewających wkłady zawierające sprasowany tytoń). Badania dotyczą zatem szerszej grupy produktów niż tylko e-papierosy jednorazowe, lecz z uwagi na ich wagę należy je przytoczyć:

• 26 proc. badanych próbowało już produktów z nikotyną, 87,7 proc. z nich miało 13 lat lub mniej,

• 73,3 proc. przypadków „pierwszego kontaktu” dotyczyło e-papierosa.

Dane dotyczące grupy dzieci, które miały już kontakt z tymi wyrobami:

• 90 proc. z nich korzysta z e-papierosów,

• dla 75 proc. jest to produkt używany najczęściej,

• 82,8 proc. wybiera smak owocowy,

• 46,3 proc. deklaruje zakup w sklepie lub kiosku (tylko 9,1 proc. przez internet).

Sprzedaż gwałtownie rośnie

W piśmie NIZP PZH-PIB znalazły się także dane dotyczące sprzedaży. Uwzględniając wszystkie kanały dystrybucji w 2023 r. rzeczywista sprzedaż jednorazowych, smakowych e- papierosów wyniosła ok. 99,7 mln sztuk (dane Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych) wobec 32,3 mln sztuk w 2022 r.

„Zważywszy na powyższe należy stwierdzić, iż mamy do czynienia z pozbawionym obecnie realnej kontroli, szeroko dostępnym (sprzedaż detaliczna, olbrzymia oferta internetowa i inne niemonitorowane kanały dystrybucji), atrakcyjnym cenowo oraz dodatkowo „modnym”, niezwykle szkodliwym zdrowotnie i społecznie zjawiskiem. Na osobną uwagę i pogłębioną analizę zasługuje także obserwowana działalność pseudolobbingowa i dezinformująca. Mam nadzieję, iż także ten aspekt rynku „jednorazówek” znajdzie się w obszarze zainteresowania właściwych instytucji” - podsumowuje Andrzej Parafianowicz.