Efekt jojo po lekach na ochudzanie? Naukowcy dostrzegli jedną ważną prawidłowość

Leki przeciwcukrzycowe, takie jak Ozempic i Wegovy, zyskały w ostatnim czasie ogromną popularność jako środki na odchudzanie. Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge sprawdzili, co dzieje się po ich odstawieniu. Z badań wynika, że pacjenci szybko odzyskują utracone kilogramy, ale nie wracają do poprzedniej wagi.

Publikacja: 14.03.2026 06:00

Badania: Pacjenci szybko odzyskują utracone kilogramy po odstawieniu leków na odchudzanie, ale nie wracają do poprzedniej wagi

Anna Rogalska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są konsekwencje przerwania terapii popularnymi lekami na odchudzanie?
  • Jakie czynniki mogą wpływać na utrzymanie części osiągniętej redukcji masy ciała?
  • Na jakie istotne aspekty należy zwrócić uwagę, rozważając odstawienie leków na odchudzanie?

Zespół studentów z Trinity College na Uniwersytecie Cambridge przyjrzał się procesowi odzyskiwania wagi u pacjentów po roku od odstawienia popularnych leków na odchudzanie. Wyniki badań opublikowano właśnie w czasopiśmie medycznym „eClinicalMedicine”.

Po odstawieniu leków pacjenci znów przybierają na wadze. „Zdejmują nogę z hamulca”

Ponad miliard ludzi na świecie cierpi na otyłość. Utrata wagi może zmniejszyć ryzyko chorób, takich jak cukrzyca typu 2, choroby układu krążenia i nowotwory. Chudnięcie poprzez samą dietę i ćwiczenia bywa jednak wyzwaniem. W ostatnich latach pojawiła się nowa generacja leków, które pomagają kontrolować poziom cukru we krwi i zmniejszają apetyt, a badania kliniczne wykazały, że mogą prowadzić do utraty wagi rzędu 15-20 proc.

Jednocześnie naukowcy zauważyli, że około połowa wszystkich pacjentów, którzy zaczynają brać te leki, przerywa ich stosowanie w ciągu pierwszego roku, a trzy czwarte odstawia je po dwóch latach. „Prawdopodobnie wynika to z potencjalnych skutków ubocznych oraz ograniczonego dostępu w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i krajowych wytycznych dotyczących przepisywania leków” – uważają autorzy badań.

Naukowcy przeanalizowali wyniki badań obejmujące łącznie 3 200 pacjentów, którzy stosowali popularne leki na odchudzanie. Zaobserwowano, że po odstawieniu leków u pacjentów następował szybki początkowy wzrost wagi. Po 52 tygodniach pacjenci odzyskiwali 60 proc. pierwotnie utraconej masy ciała.

– Leki takie jak Ozempic i Wegovy działają jak hamulce dla naszego apetytu. Kiedy ludzie przestają je brać, w zasadzie zdejmują nogę z hamulca – mówi Brajan Budini z Uniwersytetu Cambridge, jeden z autorów badań.

Czytaj więcej

Naukowcy znaleźli odpowiedź na pytanie, czy miłość do siebie i do partnera idą ze sobą w parze
Psychologia
Czy trzeba kochać siebie, by móc pokochać kogoś innego? Naukowcy znaleźli odpowiedź

Efekt odstawienia popularnych leków na odchudzanie: Przyrost wagi. Jest jednak jedno „ale”

Badania wykazały jednak, że ten początkowo szybki wzrost wagi następnie zwalnia. Naukowcy ustalili, że w 60. tygodniu przyrost wagi zaczyna się stabilizować i może się zatrzymać na poziomie 75 proc. pierwotnej utraty wagi. Według badaczy 25 proc. spadku masy ciała osiągniętego dzięki leczeniu udaje się utrzymać. Oznacza to, że osoba, która straciła jedną piątą swojej masy ciała podczas przyjmowania leków, może osiągnąć trwałą redukcję wagi o około 5 proc. Wyniki były podobne w przypadku różnych typów leków na odchudzanie.

Autorzy badań wymieniają kilka możliwych powodów, dla których ludzie mogą nie wracać do swojej pierwotnej wagi nawet rok po odstawieniu leków. Jednym z nich jest to, że poprzez zmniejszenie apetytu leki te mogą pomóc w wypracowaniu zdrowszych nawyków żywieniowych, takich jak zjadanie mniejszych porcji czy bardziej zbilansowanych pod względem odżywczym posiłków. Nawyki te mogą utrzymywać się po zakończeniu leczenia. Leki mogą również wpływać na organizm długoterminowo, zmieniając poziom hormonów i „resetując” mechanizmy kontroli apetytu w mózgu.

Czytaj więcej

Naukowcy odkryli, w jaki sposób oliwa z oliwek wpływa na pracę mózgu
Profilaktyka
Nowe ustalenia naukowców. Ta oliwa wspiera pracę mózgu
Naukowcy podkreślają dwie ważne kwestie. Na to trzeba uważać przy stosowaniu leków na cukrzycę na odchudzanie

Autorzy badań zwracają uwagę, że pacjenci powinni zdawać sobie sprawę, że zarówno stosowanie leków na odchudzanie, jak i ich odstawienie wiąże się z konsekwencjami.

– Przy odstawianiu leków na odchudzanie lekarze i pacjenci powinni być świadomi ryzyka powrotu wagi i rozważyć sposoby na jego zminimalizowanie – podkreśla Steven Luo z Uniwersytetu Cambridge. – Ważne jest, aby pacjenci otrzymywali porady dotyczące poprawy diety i aktywności fizycznej, zamiast polegać wyłącznie na lekach, ponieważ może to pomóc im w utrzymaniu dobrych nawyków po zakończeniu kuracji – dodaje autor badań.

Zdaniem naukowców istnieją również poważne obawy dotyczące długofalowych konsekwencji stosowania leków z grupy GLP-1R dla składu ciała. Dostępne badania wskazują, że 40 do 60 proc. wagi utraconej podczas leczenia to mięśnie. Nie jest jasne, czy pacjenci po odstawieniu leków odzyskują zarówno tłuszcz, jak i mięśnie.

– Nasze prognozy pokazują, że chociaż ludzie odzyskują większość utraconej wagi, nadal utrzymują pewną jej część. Nie wiemy jednak obecnie, czy odzyskiwana jest ta sama proporcja masy mięśniowej. Jeśli odzyskiwana waga to w nieproporcjonalnie dużym stopniu tłuszcz, pacjenci mogą ostatecznie być w gorszej sytuacji niż przedtem pod względem stosunku tłuszczu do mięśni, co może mieć negatywne konsekwencje dla ich zdrowia – podkreśla Brajan Budini.

Eksperci rozstrzygnęli, czy kawa jest szkodliwa
Zdrowie
Naukowcy obalili powszechny mit dotyczący kawy
Jolanta Sobierańska-Grenda
Zdrowie
Brakuje ponad 20 mld zł. Składka zdrowotna wzrośnie? Rozmowa z minister zdrowia na HCC
XI Kongres Wyzwań Zdrowotnych
Zdrowie
Finansowanie, deregulacja, szarlataneria. Gorąca debata na otwarcie HCC 2026
Tegoroczny Kongres Wyzwań Zdrowotnych odbędzie się w dniach 12–13 marca w Katowicach
Zdrowie
Kierunki reform a oczekiwania Polaków. Wystartował XI Kongres Wyzwań Zdrowotnych
