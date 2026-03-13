W opublikowanym stanowisku Prezydium Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich zarzuca Michałowi Bulsie wykorzystywanie swojej funkcji w samorządzie do „negowania demokratycznych decyzji członków Krajowej Komisji Wyborczej z 4 lutego 2026 r.”. Chodzi o posiedzenie części członków KKW, podczas którego odwołano m.in. przewodniczącego, sekretarza oraz członków prezydium komisji. Wśród nich znalazł się również Bulsa.

KKW jest organem odpowiedzialnym za przygotowanie wyborów władz samorządu lekarskiego, w tym wyłonienie nowego prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej podczas Krajowego Zjazdu Lekarzy zaplanowanego na maj.

To kolejna odsłona starcia w sprawie wyborów do lekarskiego samorządu. Niektóre izby lekarskie twierdzą, że wspomniane posiedzenie odbyło się niezgodnie z regulaminem. Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w tej sprawie złożyły m.in. okręgowe izby lekarskie w Zielonej Górze, Krakowie oraz w Szczecinie, kierowana przez Bulsę.

Zarzuty o podważanie decyzji i dezinformację

Autorzy stanowiska twierdzą, że prezes szczecińskiej izby podważa zgodność z prawem decyzji komisji oraz sugeruje, że członkowie KKW, którzy uczestniczyli w lutowym spotkaniu, mogli dopuścić się przestępstwa. „Prezes Michał Bulsa, wykorzystując zajmowaną wysoką pozycję w samorządzie […] podważa zgodność z prawem przyjętych przez Komisję decyzji. Prowadzi akcję dezinformacyjną , sugerując że członkowie KKW […] dopuścili się działania przestępczego” – napisano w stanowisku.

Prezydium Konwentu wskazuje też, że od dłuższego czasu Bulsa nie brał udziału w posiedzeniach Konwentu, nie zgłaszał tematów do agendy ani wniosków dotyczących analizy prawnej działań prezydium KKW. Według Prezydium utrudniało to omawianie spraw związanych z pracą komisji wyborczej.