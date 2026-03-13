W tym przypadku reakcja nie opiera się na katalizatorach metali ciężkich. Jest aktywowana przez lampę LED w temperaturze otoczenia. Światło inicjuje reakcję, uruchamiając proces łańcuchowy, który tworzy nowe wiązania węgiel–węgiel w łagodnych warunkach, bez konieczności użycia toksycznych lub kosztownych chemikaliów.

Nowa metoda może usprawnić produkcję leków

Nowa metoda pozwoli chemikom modyfikować gotowe cząsteczki leków. Obecnie proces rozbierania cząsteczek na czynniki pierwsze i odbudowywanie ich krok po kroku, by przetestować jedną, drobną zmianę, potrafi trwać miesiącami.

– Znaleźliśmy nowy sposób na wprowadzanie precyzyjnych zmian w złożonych cząsteczkach leków, szczególnie tych, które w przeszłości były wyjątkowo trudne do zmodyfikowania – powiedział David Vahey, współautor badania, doktorant w St John’s College w Cambridge.

Oszczędzi to czas chemików pracujących nad udoskonalaniem nowych leków. Pozwoli także zmieniać jedną konkretną część cząsteczki bez naruszania innych sekcji. Precyzja jest tu niezwykle ważna, ponieważ nawet małe zmiany strukturalne mogą wpływać na to, jak lek działa na organizm i czy powoduje niepożądane skutki uboczne. Mniejsza liczba etapów syntezy ograniczy także liczbę potrzebnych chemikaliów, zużycie energii i wpływ na środowisko.

Jak podaje portal SciTech Daily, naukowcy przetestowali reakcję na szerokiej gamie cząsteczek podobnych do leków i wykazali, że może działać w systemach stosowanych w produkcji przemysłowej. Współpraca z firmą AstraZeneca pomogła ocenić, czy metoda ta może spełnić rzeczywiste wymagania rozwoju farmaceutycznego na dużą skalę.