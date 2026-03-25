Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Trafił on właśnie do konsultacji. Zmiany mają umożliwić udzielanie świadczeń szpitalnych bez formalnego przyjęcia pacjenta na hospitalizację.

Pobyt w szpitalu bez noclegu. Nowy projekt Ministerstwa Zdrowia

Jak wyjaśnia portal Rynek Zdrowia, realizacja świadczeń szpitalnych w proponowanej przez ministerstwo formie w praktyce oznacza, że część pacjentów, których stan zdrowia będzie na to pozwalał, będzie mogła być przyjęta do szpitala, przejść badania diagnostyczne lub zabieg i wrócić do domu tego samego dnia, o ile całość potrzebnych procedur zmieści się w 12 godzinach. Dzięki temu zwolnią się łóżka szpitalne dla bardziej potrzebujących pacjentów, zmniejszą się także koszty związane z hospitalizacją.

„Umożliwienie realizacji specjalistycznych procedur medycznych w ramach elastycznej organizacji, z dostępem do zaplecza szpitalnego, pozwoli skutecznie i bezpiecznie diagnozować oraz leczyć pacjentów, jednocześnie zwiększając efektywność kosztową i poprawiając dostępność świadczeń” – podaje Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z założeniami ministerstwa, zmiany miałyby wejść w życie już od 1 lipca 2026 r.

