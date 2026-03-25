Nowa dyrektor zarządzająca jest Dunką i absolwentką Uniwersytetu Południowej Danii. Ma ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu w sektorze farmaceutycznym. Od 2020 r. pełniła funkcję dyrektorki zarządzającej Johnson&Johnson Innovative Medicine w Danii.

Brooker jest uznawana za jedną z kluczowych postaci duńskiego ekosystemu life science. Odegrała istotną rolę w rozwijaniu współpracy publiczno-prywatnej, w tym w stworzeniu pierwszego partnerstwa tego typu z największym szpitalem w Danii.

– Cieszę się, że dołączam do polskiego zespołu i mogę wspierać jego dalszy rozwój, koncentrując się na rozwoju talentów oraz budowaniu znaczących partnerstw, które przynoszą realne korzyści pacjentom. Wierzę, że wspólnie możemy wesprzeć polski system ochrony zdrowia w zmniejszaniu dystansu do rozwoju gospodarczego kraju – powiedziała Julie Enevold Brooker.

Przed dołączeniem do Johnson&Johnson zajmowała wysokie stanowiska kierownicze w firmach AstraZeneca oraz MSD. Pełniła funkcje przywódcze w regionach skandynawskich i bałtyckich, a także na poziomie europejskim.