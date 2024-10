Świadczenie dla chorych na cukrzycę. Ile wyniesie od 1 listopada?

Ostatni raz wzrost kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, a tym samym zasiłku dla cukrzyków, nastąpił na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 31 lipca 2018 roku. Wówczas zasiłek wzrósł w dwóch etapach. Od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2019 roku wynosił 184,42 zł. Natomiast od 1 listopada 2019 roku wzrósł do 215,84 zł, czyli do kwoty, która obowiązuje nadal.

Reklama

Nowy okres zasiłkowy a wysokość zasiłku pielęgnacyjnego dla cukrzyków

Od 1 listopada rozpocznie się nowy okres zasiłkowy, który potrwa do 31 października 2025 roku. Będzie on dotyczył m.in. wspomnianego zasiłku pielęgnacyjnego dla chorych na cukrzycę. Wysokość tego zasiłku – zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych – podlega weryfikacji co trzy lata. Weryfikacja ta nie musi oznaczać jednak zmiany wysokości weryfikowanej kwoty.

Ostatnia taka weryfikacja odbyła się w tym roku. W efekcie wydane zostało Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. Rozporządzenie to określa m.in. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego na kwotę 215,84 zł. Oznacza to, że od 1 listopada nie ulegnie ona zmianie.

Ewentualnej zmiany wysokości kwoty zasiłku pielęgnacyjnego spodziewać można się dopiero w 2027 roku. Wówczas bowiem nastąpi jej kolejna weryfikacja.