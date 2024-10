Ostrzeżenie sanepidu: nie zbierać grzybów z terenu powodzi

W rozmowie z Polską Agencją Prasową Waszczewski zwrócił uwagę, że zanieczyszczenia, które niosła fala powodziowa, są łatwo wchłaniane przez grzyby. Chodzi m.in. o metale ciężkie i toksyny. Dlatego spożycie takich grzybów może być niebezpieczne dla zdrowia.

Zbieraj grzyby z atlasem lub aplikacją

GIS podkreśla też, żeby nie zbierać grzybów nieznanych. Lepiej zostawić w lesie każdego grzyba, który wzbudził wątpliwości co do jadalności. Początkujący grzybiarze powinni zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, ponieważ wśród nich nie ma gatunków śmiertelnie trujących, w przeciwieństwie do grzybów blaszkowych. Aby mieć stuprocentową pewność swoich zbiorów, grzyby można zanieść do bezpłatnego sprawdzenia przez ekspertów - grzyboznawców dyżurujących w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

W przypadku grzybów na handel warto postarać się o atest wydany przez tzw. klasyfikatora. Na grzyby świeże kosztuje on od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych w zależności od ilości.

- Jeśli komuś nie jest po drodze do stacji sanepidu, dobrze jest korzystać z atlasów, ale także z mobilnych aplikacji do rozpoznawania grzybów – dodał Marek Waszczewski.