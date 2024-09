Wątpliwości dotyczyły głównie opisanej procedury legislacyjnej. Ale uważam, że ta ustawa jest wątpliwa konstytucyjnie również z szeregu powodów merytorycznych.

To nic nowego. Już pierwsza ustawa z 2017 roku określana hasłem „apteka dla aptekarza” spowodowała burzę. Zakładała np. że jedna osoba może być właścicielem najwyżej czterech aptek. Dlaczego akurat czterech?

Ta liczba jest całkowicie arbitralna. Nie wiadomo, dlaczego 4 a nie 3, 8 albo 25. Ale to nie jest jedyny arbitralny element w tej ustawie, która jest przedstawiana jako element polityki antykoncentracyjnej. Monopole zawsze są groźne, w tym przypadku dla klientów aptek, czyli pacjentów. Ochroną konkurencji zajmuje się UOKiK i ma do tego podstawy prawne oraz wypracowane praktyki i właściwe narzędzia. Dla rynku aptecznego wprowadzono zupełnie inne niż dla innych sektorów parametry dotyczące koncentracji. Gdzie indziej mamy pytanie o rynek relewantny, a później mamy pytanie o pozycję dominującą na tym rynku. Rynek relewantny to mówiąc w uproszczeniu obszar w którym klient może zrealizować swoją potrzebę, na którym toczy się gra konkurencyjna. W przypadku aptek jest to obszar, w którym pacjent może kupić potrzebne mu leki. Z reguły obszar ten wyznacza promień kilometra od miejsca zamieszkania pacjenta, w mniejszych miejscowościach może to być nieco więcej. Tymczasem pierwsza ustawa „apteka dla aptekarza” definiuje ten rynek relewantny jako województwo, co nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Przecież pacjent, który chce wykupić receptę, w żaden sposób nie myśli o tym, że może ją zrealizować w jakiejś tańszej aptece odległej o 70-100 km od miejsca jego zamieszkania. A poprzednia ustawa wprowadziła próg własności aptek na poziomie 1 proc. właśnie w skali województwa. Dodatkowo 1 proc. trudno uznać za próg jakkolwiek znaczący rynkowo.

Jednak zakaz posiadania więcej niż czterech aptek to już jakiś konkret.

Tyle, że przeciwskuteczny. Wyobraźmy sobie niewielką miejscowość, w której właśnie mamy te cztery apteki. I dodajmy kolejny wymagany parametr - czyli liczba mieszkańców – aby zezwolenie na prowadzenie apteki mogło być wydane, musi na nią przypadać co najmniej 3000 mieszkańców. Przecież to są idealne wręcz warunki do powstawania lokalnych monopoli bądź oligopoli – ze szkodą dla pacjentów. Na taki rynek nikt inny nie może już wejść. Kończy się to przede wszystkim wyższymi cenami dla miejscowych mieszkańców. Między innymi z powodu wyższych marż.

Jednak zwolennicy nowych przepisów twierdzą, że operator sieciowy po prostu wykupi jednego właścicieli miejscowych aptek. Nowelizacja ma służyć ukróceniu takiej praktyki.