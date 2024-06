Pojawiły się w drugim czytaniu przepisy zmieniające ustawę – Prawo farmaceutyczne, mające pomóc urzędnikom w zamykaniu aptek konkurujących na rynku z aptekami prowadzonymi przez członków władz samorządu aptekarskiego

Po niekorzystnym dla zwolenników AdA wyroku WSA pojawili się sędziowie, którzy wydali wyrok inny. W sumie są niezależni i niezawiśli, więc mogą ustawy i konstytucję interpretować tak, jak chcą – inaczej od innych sędziów. Co prawda – jak pisałem w książce „(Nie)Praworządność” – w sprawach administracyjnych narusza to zasady praworządności i równości wobec prawa, że w identycznej sytuacji faktycznej, na podstawie tego samego przepisu, ktoś coś może, a ktoś nie, ale świadczy to jedynie o złym funkcjonowaniu systemu.

Niech żyje praworządność!

Ale tym razem skład orzekający przekopiował po prostu inny wyrok w uzasadnieniu, nie zmieniając nawet – jak czytam w „Rzeczpospolitej” – nazwy spółki, której on dotyczył! Oczywiście sędziowie mogli zajrzeć do sądowej bazy orzeczeń, żeby sprawdzić, jak orzekali ich koledzy. I nawet powinni. Ale w tej bazie wyroki są zanonimizowane – nie ma nazw stron.

Mogli też go sobie wydrukować w sądowym sekretariacie. Ale wówczas musieliby go przepisać. A przepisując, nie wymieniliby innej nazwy spółki niż ta, której sprawę rozpoznawali. Chyba?

Z tego wniosek, że sędziowie orzekający w tej sprawie musieli dostać wyrok w innej sprawie do przekopiowania na jakimś nośniku. Niech więc żyje praworządność!