Na tej podstawie eksperci DGE oszacowali również ryzyko dla określonych ilości alkoholu: spożycie od jednego do dwóch małych kieliszków wina lub od jednej do dwóch małych butelek piwa tygodniowo uważa się za niskie ryzyko; za umiarkowane ryzyko uważa się wypicie do pięciu małych kieliszków wina lub dwóch litrów piwa. Wszystko ponad to jest klasyfikowane jako wysoce ryzykowne. Według badania każdy, kto chce żyć bez ryzyka, powinien całkowicie unikać alkoholu.

Dokument wyjaśnia również, dlaczego takie zalecenia są szczególnie ważne dla Niemiec, uważanych za „kraj o wysokiej konsumpcji”. „Średnia ilość alkoholu spożywanego w Niemczech jest ponad dwukrotnie wyższa niż średnia ilość wypijana na całym świecie” - czytamy w dokumencie. Konieczne są zatem dalsze wysiłki w celu poprawy świadomości społecznej.