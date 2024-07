Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego podaje, że przychody ze sprzedaży napojów alkoholowych na stacjach przekraczają 1,3 mld zł rocznie, co stanowi zaledwie 12 proc. obrotu pozapaliwowego. – Posiadanie alkoholu w ofercie ma jednak istotne znaczenie dla zapewnienia rentowności niektórych stacji paliw. Ważne jest też zapewnienie równych zasad rynkowych. Sklepy znajdujące się na stacjach paliw, jeśli stracą możliwość oferowania alkoholu, przestaną być konkurencyjne względem pozostałej części rynku sprzedaży detalicznej – mówi Leszek Wiwała, prezes i dyrektor generalny POPiHN. – Przedsiębiorcy zrzeszeni w Organizacji są gotowi popierać ograniczenia sprzedaży alkoholem pod warunkiem, że będą zapewnione równe zasady funkcjonowania na rynku. Twierdzenie, że ograniczenie sprzedaży alkoholu na stacjach paliw doprowadzi do zmniejszenia szkód społecznych spowodowanych piciem alkoholi, jest demagogią. Głównym skutkiem będzie przesunięcie tej sprzedaży do innych kanałów dystrybucji – dodaje.

Alkohol zniknie w nocy

– Podejście do alkoholu zmienia się i wśród młodych potwierdzają to inne badania. Ta grupa znacznie bardziej widzi szkodliwość jego spożywania, dużo mocniej niż inne przedziały wiekowe. Może to wynikać z obserwacji efektów alkoholizmu zarówno wśród rówieśników, jak i ich rodziców – mówi dr Jolanta Tkaczyk z Katedry Marketingu Akademii im. prof. Leona Koźmińskiego. – Co więcej, nie jest to polska specyfika, badania przeprowadzane także w innych krajach wskazują na podobne wnioski. Młodzi bardziej widzą szkodliwość alkoholu, starsi bardziej lekceważąco do tego podchodzą, co może przekładać się na podejście do zakazu sprzedaży trunków nocą na stacjach benzynowych – dodaje. Zwraca przy tym uwagę na ogólne trendy, jakie mogą wpływać także na takie podejście. Choćby podejście do zdrowego trybu życia, uprawiania sportu czy także kupowania piwa czy innych alkoholi – ale w wersjach bez procentów.

Czytaj więcej Handel Koniec z alkoholem na stacjach benzynowych? Premier Tusk rozważa ten pomysł Będzie zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w Polsce? O takim wariancie myśli premier Donald Tusk, a minister zdrowia Izabela Leszczyna uważa, że alkohol w ogóle nie powinien być dostępny na stacjach paliw.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała niedawno, że projekt zakazu sprzedaży trunków na stacjach benzynowych nocą jest już gotowy. Mógłby obowiązywać już od 1 stycznia 2025 r., ale ostateczna decyzja zostanie podjęta po konsultacjach społecznych. Projekt został skierowany do zespołu do spraw programowania prac rządu, a zdaniem minister idealnie byłoby, gdyby po wakacjach trafił do Sejmu.

Szefowa resortu zdrowia podkreśliła, że konsultacje społeczne projektu nie będą skracane. – Rozumiem, że bardzo wiele podmiotów będzie się chciało wypowiedzieć: podmioty gospodarcze, ale pewnie także NGO i ogółem strona społeczna. Wszystkie uwagi przeczytamy z należytą uwagą i będziemy się do nich oczywiście odnosić – powiedziała. Vacatio legis jest decyzją ostatecznie podejmowaną po konsultacjach społecznych.