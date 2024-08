WHO ogłasza "zagrożenie dla zdrowia publicznego w skali globalnej" (ang. global health emergency) w przypadku, gdy choroba rozprzestrzenia się w nowy, niespotykany dotąd sposób. Jest to najwyższy poziom alarmu związanego z pojawieniem się patogenu, a jego celem jest mobilizowanie społeczności międzynarodowej do współpracy i współfinansowania walki z zagrożeniem dla zdrowia. Przed WHO mpox za globalne zagrożenie dla zdrowia uznały Afrykańskie Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób.



Małpia ospa, czyli mpox. Jakie są objawy? Jak duża jest śmiertelność wśród zakażonych?

Tzw. małpia ospa (obecnie WHO stosuje nazwę mpox, ponieważ nazwę „małpia ospa” uznano za „rasistowską”), została uznana przez WHO za zagrożenie dla zdrowia publicznego już po raz drugi w ciągu ostatnich dwóch lat.



Dwa lata temu mpox uznano za zagrożenie, ponieważ choroba, która dotychczas występowała przede wszystkim w Afryce, zaczęła rozprzestrzeniać się po całym świecie. Wówczas zarażali się nią głównie aktywni seksualnie homoseksualiści. Sytuacja została jednak opanowana – m.in. przez szczepienie grup podwyższonego ryzyka oraz promowanie bezpiecznego seksu.



Chorobę po raz pierwszy zidentyfikowano w Kongu, w 1970 roku. Od tego czasu w Afryce regularnie pojawiały się jej ogniska.