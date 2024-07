Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wydał dwadzieścia dwie decyzje przyznające świadczenia na łączną kwotę 1 mln 376 tys. zł.

Najwięcej dla pacjenta z cukrzycą

Najwyższe przyznane świadczenie wynosi 154 tys. 600 zł, a dotyczy pacjenta z cukrzycą i miażdżycą, któremu z powodu złamania kostki założono opatrunek gipsowy. Pacjent po kilku dniach trafił do szpitala z powodu martwicy stopy i krytycznego niedokrwienia nogi. Tam nie przeprowadzono mu badania obrazowego tętnic, wdrożono nieprawidłowe leczenie farmakologiczne, nie skierowano do specjalistycznego ośrodka, w którym mógłby mieć wykonany zabiegu zapewniający odpowiedni napływ krwi do naczyń, co w konsekwencji doprowadziło do amputacji nogi.

Błąd chirurga

Kolejna pozytywnie rozpatrzona przez RPP sprawa dotyczy pacjentki chorującej na raka odbytnicy. Kobiecie przeprowadzono operację usunięcia zmian nowotworowych, podczas której doszło do zamknięcia moczowodu, czego chirurg nie zauważył. Spowodowało to zablokowanie odpływu moczu z jednej z nerek, co doprowadziło do utraty funkcji nerki i konieczne okazało się jej usunięcie. Pacjentka otrzymała świadczenie kompensacyjne w wysokości ponad 104 tys. zł.

Z kolei 50 tys. zł RPP przyznał pacjentowi, który poddał się planowej operacji w związku z silnym uciskiem na korzenie nerwowe kręgosłupa. Operacja nie doprowadziła jednak do prawidłowego odbarczenia korzeni, w efekcie czego dolegliwości bólowe nie ustąpiły. Ponadto podpisana przez pacjenta niedokładna zgoda na zabieg wskazywała na inny zakres operacji, niż w rzeczywistości został wykonany.