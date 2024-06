- ADHD charakteryzuje się czterema cechami – zauważał tymczasem w rozmowie na kanale YouTube „kariera: akcja!” psychiatra dr Jarosław Jóźwiak.

Na czym polega ADHD?

Pierwsza to skoki energii – raz człowieka “nosi”, raz nie może wstać z łóżka (wbrew stereotypowi nie wszystkich adehadowców rozpiera energia, część z nich to osoby z natury niskoenergetyczne). Druga cecha to skoki koncentracji. Jeśli podejmuje się jakiś nieciekawy dla siebie temat, to nie jest się w stanie w ogóle nad nim skupić, ale jeżeli coś kogoś interesuje, to wpada on w tzw. hiperfokus – może się zajmować tym i niczym więcej godzinami, jeśli nie dniami.

- Trzeci aspekt to impulsywność, która objawia się tym, że do fascynujących aktywności podchodzi się natychmiast, a do nużących dla siebie nie potrafi się zabrać w żaden sposób. Czwarty to emocjonalność, czyli wrażliwość na to, co o nas mówią inni, czasem określana jako zaburzenie regulacji emocji – zauważa dr Jóźwiak.

- Moje problemy w pracy zaczęły się od tego, że ciężko mi było trzymać się deadlajnów. Choć zadania były dość zróżnicowane, to przy pracy na home office brakowało mi bodźców, a to negatywnie wpływało na moją zdolność koncentracji i motywację – wspomina Jakub.

Jak komentuje Ziołkowski z Simuli, problemy z motywacją to u osób w spektrum wtórny objaw. Brak satysfakcjonujących relacji międzyludzkich sprawia, że wycofują się one z życia towarzyskiego, a skutkiem jego braku jest m.in. osłabienie motywacji. U adehadowców rujnują ją trudności z domykaniem zadań, które prowadzą do narastania zaległości. Tymczasem problemy z terminowością mogą wynikać z całego szeregu czynników – poczynając od kwestii bezpośrednio związanych z diagnozą aż po wychowanie, czyli w tym kontekście np. panujące w rodzinie podejście do punktualności.