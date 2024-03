Także przy maściach bardzo ciężko jest określić dawkowanie. Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie recept wskazuje, że przez sposób dawkowania rozumie się informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania. W przypadku maści lekarz nie jest w stanie precyzyjnie określić, ile pacjent zużyje dawki, smarując obszar zmieniony chorobowo, więc wpisywał tylko częstotliwość. Dlatego też w 2021 r. wprowadzono regulacje zezwalające na wydanie każdej zaordynowanej ilości dla tej grupy produktów leczniczych, gdy wskazano na recepcie tylko częstotliwość stosowania.

Czy pacjent musiał wtedy iść po nową receptę?

W przypadku leków do stosowania zewnętrznego na skórę, gdy lekarz podał tylko częstotliwość, a pacjent wykupił z recepty rocznej w terminie 30 dni chociaż część przepisanych opakowań, to farmaceuci mogli je wydać. Natomiast jeśli była przepisana recepta roczna, a na niej było przepisanych osiem opakowań maści i była jedynie informacja o częstotliwości stosowania (dwa razy dziennie), to gdy pacjent przyszedł pierwszy raz zrealizować tę receptę po 30 dniach od daty wystawienia tej recepty, to nie mogliśmy wydać żadnego opakowania leku. Jest bowiem przepis, zgodnie z którym, jeśli recepta roczna jest realizowana powyżej 30. dnia od daty jej wystawienia lub od naniesionej na recepcie daty realizacji od dnia, to osoba realizująca receptę odlicza pacjentowi ilość leku, jaką pacjent zużyłby od daty wystawienia lub od daty pierwszej realizacji. Przypuśćmy, że pacjent przychodzi w 40. dniu po osiem opakowań maści dawkowanej dwa razy dziennie, a farmaceuci nie mogli nic wydać, bo nie byli w stanie spełnić warunku odliczenia leku.

Od marca są, na szczęście, zmiany.

Od 1 marca system wyliczy ilość leku do wydania na 120 dni kuracji, a także wskaże kolejny termin realizacji dla tej recepty. System będzie informować pacjenta o terminie kolejnej realizacji. Co ważne, żeby algorytm mógł to wyliczyć, lekarz musi odpowiednio dostosować swoje oprogramowanie gabinetowe do nowych wymagań tak, aby system P1 mógł z przekazanych danych o dawkowaniu i ilości leku do wydania wyliczyć właściwe dane. Algorytm nie będzie działał dla recept przepisanych przed 1 marca, bo nie funkcjonuje on dla recept sprzed tej daty.