Polskie leki ze zniżką dla pacjentów to fikcja. Wiadomo dlaczego

Poseł PiS Paweł Jabłoński odniósł się w rozmowie z RMF FM do słów Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził w Sejmie, że Donald Tusk "jest niemieckim agentem". - Uważam, że to jest sformułowanie niewłaściwe wtedy, gdy nie jest oparte na faktach. Gdy jest oparte na faktach, niestety jest to smutna prawda. Donald Tusk prowadził politykę w interesie Niemiec, która była sprzeczna z interesem Polski - stwierdził polityk.