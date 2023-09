Podczas uroczystości w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie prezydent Andrzej Duda podkreślił, że potrzeby związane z opieką geriatryczną są duże już teraz, a będą stale rosły. O ile bowiem Polacy w wieku powyżej 75 lat stanowią obecnie ok. 7 proc. społeczeństwa, to do 2040 r. ma ich być 14 proc., a do 2050 – 16,5 proc.

– Nie ma wątpliwości, że do tej pory opieki geriatrycznej, tej dedykowanej, specjalistycznej, jest w Polsce za mało. To zaledwie 64 oddziały geriatryczne na cały kraj. Jeśli podzielimy to na województwa, to wychodzi zaledwie po 4, a widomo, że nie ma równego podziału. Ta liczba nie wystarczy, by opiekę geriatryczną zapewnić w pełnym zakresie – powiedział Andrzej Duda.

W Centrach 75+ osoby starsze będą mogły przez maksymalnie 12 tygodni w roku korzystać ze świadczeń dziennego ośrodka opieki geriatrycznej. Będą tam poddane odpowiednim badaniom zleconym przez lekarza prowadzącego. Będą też miały możliwość konsultacji ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny. Kwalifikację do centrów mają przeprowadzać lekarze pierwszego kontaktu na podstawie badań diagnostycznych.

– Będzie tam możliwość uzyskania i opieki, i porady, a także rehabilitacji: wszystkiego, co na podstawowym poziomie jest potrzebne – zapowiedział prezydent.