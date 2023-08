Zdaniem dr. Pawła Grzesiowskiego, pediatry i wakcynologa. eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej ds. zagrożeń epidemicznych, rozporządzenie uporządkuje „wrzutki”, które pojawiały się w różnych dokumentach. – Reguluje kwestie dotyczące chorób objętych obowiązkiem szczepień, których jest 14, oraz określa grupy osób im podlegające. Warto zaznaczyć, że wprowadzone zostały one również dla osób po i przed przeszczepem szpiku oraz bez śledziony. To zmiana, o którą postulowaliśmy od lat. Szczepienia dla tych osób wprowadzone zostaną do portfela szczepień kupowanych przez Ministerstwo Zdrowia, a zatem nie będą one musiały płacić za nie z własnej kieszeni – tłumaczy.

Wskazuje, że uporządkowane zostały schematy szczepień, a nowy kalendarz zawierał będzie terminy dla poszczególnych z nich. – Wskazane zostaną konkretne miesiące, w których należy podać preparat, co da możliwość skutecznego egzekwowania ewentualnych opóźnień. Antyszczepionkowcy wykorzystywali poprzednie regulacje, wskazując, że nie ma podstaw prawnych do ścigania za nie w sytuacji, kiedy szczepienia realizowane są do 14. czy 19. roku życia. Po zmianach w sytuacji, kiedy dana osoba się nie zgłosi, a nie będzie miała ku temu żadnych istotnych przeciwwskazań, będzie można uznać, że unika szczepienia – mówi lekarz.

Katalog osób uprawnionych do podawania szczepień został rozszerzony także o ratowników. – Potwierdzono w rozporządzeniu uprawnienia farmaceutów do kwalifikacji i szczepienia dorosłych przeciw grypie – wylicza dr Grzesiowski.

Wskazuje jednak, że w nowych przepisach wciąż nie uwzględniono elektronicznej karty szczepień. – To smutne, że rozporządzenie powiela stare rozwiązanie, w ramach którego trzeba posługiwać się papierowym dokumentem, co w dzisiejszych czasach jest już kompletnym anachronizmem. Szkoda, że nie udało się uwzględnić wersji online tego dokumentu, bo to bardzo uprościłoby nam nadzór nad szczepieniami, a także identyfikację osób unikających szczepień – zaznacza specjalista.

Etap legislacyjny: skierowano do konsultacji