Witold M. Orłowski: Co to jest „ścieżka grecka”

Grecja to kolebka europejskiej cywilizacji. W swoim czasie premier dawał ją nam za wzór, mówiąc, że „my” (rządzący) to Grecy, a „oni” (opozycja) to źli Persowie, których trzeba rozgromić jak pod Salaminą. W sprawach finansów jednak lepiej się na Grecji nie wzorować.