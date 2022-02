W Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozpoczęła się pierwsza, historyczna, wizyta prezydenta Izraela Jicchaka Herzoga. Jest to wynik nawiązania stosunków dyplomatycznych i gospodarczych pomiędzy obydwoma państwami we wrześniu 2020 r., co może zaowocować także kontraktami na zakup uzbrojenia w izraelskim przemyśle.