„Washington Post” twierdzi, że się, że Pfizer Inc i niemiecki BioNTech SE już we wtorek złożą do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) wniosek o zezwolenie na zastosowanie w sytuacjach awaryjnych szczepionek dla dzieci w wieku od sześciu miesięcy do pięciu lat.

Gazeta podaje, że FDA wezwała firmy do złożenia wniosku, aby organy regulacyjne mogły rozpocząć przegląd danych z testów szczepień dwoma dawkami.

W grudniu zeszłego roku Pfizer poinformował w wydanym oświadczeniu, że mała dawka szczepionki tej firmy nie wywołała odpowiednio silnej odpowiedzi immunologicznej u dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Twórcy szczepionki podali, że po przyjęciu dwóch dawek dzieci w wieku od 6 miesięcy do 2 lat wytworzyły odpowiedź immunologiczną porównywalną z odpowiedzią osób w wieku od 16 do 25 lat. Ale dzieci w wieku od 2 do 5 lat - nie.

Firmy poinformowały wówczas, że przetestują teraz trzecią małą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat. Ale nie planują testować większej dawki u dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Pfizer spodziewał się uzyskać dane na ten temat do kwietnia. Jednak według „Washington Post” FDA analizować będzie pierwotne dane - dotyczące dwóch dawek.