W trwających badaniach klinicznych Pfizer i BioNTech przetestowały dawkę 3 mikrogramów szczepionki (co stanowi jedną dziesiątą dawki dla dorosłych) u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat. Twórcy szczepionki podali, że po przyjęciu dwóch dawek dzieci w wieku od 6 miesięcy do 2 lat wytworzyły odpowiedź immunologiczną porównywalną z odpowiedzią osób w wieku od 16 do 25 lat. Ale dzieci w wieku od 2 do 5 lat - nie.

Firmy poinformowały, że przetestują teraz trzecią małą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat. Ale nie planują testować większej dawki u dzieci w wieku od 2 do 5 lat. - Celem będzie zrozumienie potencjału ochronnego trzeciej dawki - powiedziała Jerica Pitts, rzeczniczka firmy Pfizer, cytowana przez „The New York Times”. - W tej chwili badamy 3 mikrogramy - dodała.

W piątek podczas telekonferencji z inwestorami i analitykami Kathrin Jansen, szefowa działu badań szczepionek Pfizer, powiedziała, że ​​firma planuje uzyskać zezwolenie na „serię trzech dawek” dla dzieci, zamiast pierwotnie planowanych dwóch dawek.

Pfizer i BioNTech planują również przetestować trzecią dawkę 10 mikrogramów (co stanowi jedną trzecią dawki dla dorosłych) u dzieci w wieku od 5 do 12 lat.

Zmiana w protokole badań oznaczają, że Pfizer i BioNTech nie będą dysponowały danymi potrzebnymi do przedłożenia organom regulacyjnym do pierwszej połowy 2022 r. To zmiana w porównaniu ze stanowiskiem z początku miesiąca, kiedy Albert Bourla, dyrektor generalny Pfizera, powiedział, że jego firma może mieć dane na temat skuteczności szczepień u małych dzieci do końca bieżącego roku.