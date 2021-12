Tym razem pandemia koronawirusa nie da szansy na „złapanie oddechu" między kolejnymi falami. Czwarta fala związana z zakażeniami wariantem delta przejdzie płynnie w piątą związaną z zakażeniami wariantem omikron – twierdzą naukowcy. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w Polsce stwierdzono 18 przypadków zakażeń nowym wariantem.

– Nasze modele pokazują, że do 17 stycznia będziemy mieli spadek liczby zakażeń związanych z deltą. Natomiast między 17 a 24 stycznia będziemy obserwowali początek wzrostu zakażeń wywołanych przez omikrona – mówi „Rzeczpospolitej" dr Piotr Szymański, ekspert wrocławskiej grupy MOCOS modelującej epidemię. – Pierwszych zgonów wywołanych tym wariantem wirusa można spodziewać się ok. 16 stycznia.

Z kolei ICM UW, warszawski ośrodek prognozowania przebiegu epidemii, w przedstawionej przed świętami analizie podkreślił, że wyraźne zwyżki zakażeń omikronem będą zauważalne około połowy lutego.

„Od momentu pojawienia się wirusa w populacji upływa mniej więcej od 2 do 4 miesięcy, zanim stanie się on wariantem dominującym. Możemy spodziewać się, że na przełomie stycznia i lutego może zwiększyć się liczba zakażonych Omicronem" – poinformował nas resort zdrowia.

Na razie nikt nie wie, jak wysoka może być piąta fala. – Badania pokazują, że omikron jest wysoce zakaźny, bo jego czas inkubacji wynosi nie sześć dni, ale trzy – mówi Szymański i dodaje, że z badań wynika, iż jest w stanie pokonać barierę odporności po szczepieniu, jeśli po podaniu szczepionki minęło ponad sześć miesięcy. Omikronem szybciej zakażają się także ozdrowieńcy. – Dlatego też trzeba jak najszybciej podawać dawkę przypominającą, bo przecież odporność tracą właśnie osoby starsze, a także lekarze, więc może dojść do paraliżu szpitali z uwagi na zakażenia pracowników medycznych. Trzeba także szczepić dzieci, z którymi każdy kolejny wariant obchodzi się mniej łagodnie – mówi Szymański.

– Ponad połowa obecnie hospitalizowanych z powodu zakażenia Covid-19 w stanie Nowy Jork to dzieci do piątego roku życia. U nas może być podobnie – mówi prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie. – Choć są dane pokazujące, że zakażenie omikronem może mieć łagodniejszy przebieg, to przy tak dużej skali zakażeń statystycznie będzie więcej hospitalizacji i zgonów. Każdy z 15 mln niezaszczepionych Polaków z tym wirusem się zetknie – dodaje ekspertka.

27 grudnia minął rok od rozpoczęcia akcji szczepień. Obecnie w pełni zaszczepionych jest 20 922 822 Polaków.

Eksperci apelują, by w obliczu tak zakaźnego wirusa jeszcze bardziej skupić się na przestrzeganiu zasad dystansu społecznego. „Aby spowolnić szerzenie się zakażeń wywołanych wariantem Omikron, konieczny będzie również powrót do ograniczenia kontaktów społecznych" – napisał w swoim stanowisku zespół ds. Covid-19 przy Polskiej Akademii Nauk.

Resort zdrowia na razie jednak nie planuje żadnych działań. „Ministerstwo Zdrowia na bieżąco analizuje sytuację epidemiczną w kraju i dostosowuje zalecenia adekwatnie do niej. Na początku grudnia w związku z pojawieniem się wariantu Omicron wprowadzono zmiany w zasadach bezpieczeństwa" – informuje MZ.