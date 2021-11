Prof. Simon w rozmowie z Wirtualną Polską odniósł się do słów ministra Adama Niedzielskiego, który w piątek w Polskim Radiu 24 ocenił, że „ścieżka wzmacniania restrykcji wydaje się mało skuteczna w Polsce”. - Powinniśmy egzekwować te obowiązki i tę dyscyplinę, która już w tej chwili powinna obowiązywać, ale nie obowiązuje - stwierdził szef resortu zdrowia.

- My na Radzie Medycznej dyskutujemy na ten temat - komentował prof. Simon. - Uważaliśmy, że określone restrykcje, o określonym charakterze, zresztą ustalone i obowiązujące na całym świecie, trzeba wprowadzić szczególnie w rejonach zagrożonych - podkreślił, zaznaczając, że istotne jest też egzekwowanie już wprowadzonych obostrzeń. - Jaki to jest problem wprowadzić paszport covidowy? Jaki jest problem egzekwować maski i mycie rąk przy wchodzeniu do sklepów? Bo wygląda, że połowa przestrzega, połowa nie przestrzega. I ta połowa, co nie przestrzega, trafia do nas, a ci, co się zaszczepili, a mają jakiś deficyty (odporności - red.) też do nas trafiają z Covidem. No przecież to jest jakieś szaleństwo i kwadratura koła. Tak być nie może - mówił.

Pytany o to, na ile zalecenia Rady Medycznej są wdrażane przez władzę, wrocławski zakaźnik ocenił, że rządzący „słuchają w określonym zakresie, ale na pewno pan minister ma nad sobą jakieś gremia polityczne, ekonomiczne, które decydują o wszystkim”. - Jestem oczywiście przeciwnikiem lockdownu ogólnokrajowego, bo to nie ma sensu, podobnie jak zamknięcie wszystkich szkół. Ale wiele osób się zaszczepiło albo przechorowało ciężko - ci mają lepszą odpowiedź (immunologiczną - red.) - i oni, też się szczepiąc, mają prawo korzystać z tego wszystkiego, co się nazywa cywilizowanym życiem. Pozostałym osobom niestety z powodu epidemii trzeba to ograniczyć. A nie ma przepisów wykonawczych. Dostaje ktoś mandat za brak maski w miejscu publicznym i każdy sąd z powodu braku przepisów to odwołuje. To jest kompletny bałagan - zwrócił uwagę dolnośląski konsultant ds. chorób zakaźnych.

- Oczywiście rząd nie musi naszych rekomendacji wszystkich realizować, bo ma swoje cele, określone zadania. Ale wydaje mi się, że czasem te nasze zalecenia trafiają w próżnię. Rozsądne zalecenia. Przecież my za to nie bierzemy pieniędzy, opieramy się na naszej wiedzy, wykształceniu, zasadach walczenia z epidemiami. I nic więcej. Natomiast dlaczego nie jest część realizowana? - mówił prof. Simon.

Członek Rady Medycznej wspomniał o słowach rzecznika rządu Piotra Müllera, który w czwartek zapowiadał, że rząd aktualnie nie podejmuje decyzji o wprowadzeniu „punktowych” ograniczeń. - Jeśli to będzie wprowadzane, to powinno to być zdecydowanie później niż wcześniej, po to, żeby chronić życie społeczno-gospodarcze w normalnym jego funkcjonowaniu - mówił rzecznik.

- To mnie w ogóle przeraża - skomentował prof. Simon, nawiązując do wspomnianych przez Müllera kwestii ekonomicznych. - Ile koszt leczenia i zgonu takiego człowieka kosztuje - to też trzeba wziąć pod uwagę - zwrócił uwagę. - Tam gdzie jest nasilenie epidemii cały świat wprowadza określone restrykcje. Znakomity pomysł: czerwone, żółte, zielone strefy, jakoś można funkcjonować. Ale to nie funkcjonuje - stwierdził.

Prof. Simon powiedział, że aktualne zalecenia Rady Medycznej to „paszporty covidowe, restrykcje w określonych rejonach ogromnego nasilenia i egzekwowanie tych restrykcji”. - Nie otrzymaliśmy uzasadnienia. Nic na ten temat nie wiem - mówił, pytany o to, czy członkom rady wytłumaczono, dlaczego nie skorzystano z tych propozycji.