„Nadchodzący weekend może mieć kluczowe znaczenie dla tempa wzrostu zachorowań na COVID-19. Obecna sytuacja jest bardzo trudna. Zakażeń przybywa lawinowo i spodziewamy się kolejnych wzrostów w najbliższych tygodniach” – napisał dr Przemysław Rzodkiewicz, mazowiecki inspektor sanitarny. Zwrócił uwagę, że województwo mazowieckie znajduje się na czele regionów, gdzie odnotowuje się najwyższe liczby nowych zakażeń.

Reklama

Służby sanitarno-epidemiologiczne zachęcają do noszenia maseczek podczas wizyty na cmentarzu, gdzie będzie trudno zachować dystans społeczny.

W najbliższych dniach Polacy będą odwiedzać groby rodzin i bliskich, będą podróżować i spotykać się z rodziną. Nadzór sanitarny zaapelował o "wrażliwość i solidarność społeczną w tych dniach, o rozwagę i respektowanie obowiązujących przepisów mających ograniczać epidemię".

„Przepisy przeciwepidemiczne zostały ustanowione w celu ochrony zdrowia i życia mieszkańców naszego kraju. Stan epidemii nie został odwołany” – przypomina sanepid. Nie ma obecnie obowiązku noszenia maseczki na otwartej przestrzeni, ale służby sanitarno-epidemiologiczne zachęcają do noszenia maseczek podczas wizyty na cmentarzu, gdzie będzie trudno zachować dystans społeczny. „Tłum to otwarte wrota do rozprzestrzeniania się zakażenia. Jedna osoba zakażona wariantem Delta może roznieść zakażenie na 6-7 osób przebywających w pobliżu, jeśli nie ma zakrytego nosa i ust.”

„Maseczki nośmy prawidłowo – zakrywając nos i usta. Noszenie maseczki pod nosem nie przynosi spodziewanej ochrony. Natura rozprzestrzeniania się wirusa jest taka, że odkryty nos ponad założoną maseczką rozprowadza aerozol powietrza wraz z wirusami na znaczną odległość. Jest to szczególnie niebezpieczne w środkach komunikacji i we wszelkich zamkniętych pomieszczeniach.”

Reklama

Inspektor sanitarny przestrzega, by przy jakichkolwiek objawach infekcji (duży ból głowy, uciążliwy katar, objawy definiowane jako grypa czy przeziębienie) zostać w domu, nie spotykać się z bliskimi, skontaktować się z lekarzem i wykonać niezbędne badania, by sprawdzić, czy nie jest to COVID-19.