We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o potwierdzeniu 6265 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 93 osoby. Najwięcej zakażeń wciąż notuje się na Lubelszczyźnie i na Mazowszu. - Sytuacja epidemiczna staje się z dnia na dzień poważniejsza. Spodziewaliśmy się że 5 tys. zakażeń dziennie osiągniemy pod koniec tego tygodnia - mówił we wtorek Niedzielski. Dodał, że ostatnie dane wskazują, iż pierwotna prognoza jego resortu - ok. 7-15 tys. na koniec listopada oraz 7-12 tys. na koniec grudnia - wymaga przeszacowania.

- Na bieżąco reagujemy na zapotrzebowanie co do infrastruktury, zarówno łóżek szpitalnych, jak i respiratorów. Aktualnie dla pacjentów podejrzanych o zakażenie i zakażonych SARS-CoV-2 przeznaczonych jest blisko 10 tys. łóżek - dodał minister zdrowia.

- Podczas spotkania z wojewodami ustaliliśmy, że będziemy pilnować odpowiedniego buforu łóżek, tj. 70-80 proc., aby „nie wyjmować łóżek z systemu” - kontynuował Niedzielski. Dodał, że obecnie w kraju jest 16 szpitali tymczasowych. - W gotowości do udzielenia świadczeń w przypadku zwiększenia liczby zakażeń jest 7 szpitali pasywnych. W najbliższym czasie uruchomione zostaną szpitale w Ostrołęce, Poznaniu i na Okęciu - zapowiedział.

Minister zdrowia przypomniał, że 2 listopada uruchomiony ma być system skierowań na szczepienie przeciw Covid-19 trzecią dawką szczepionki. - Skierowania będą wystawiane wszystkim zaszczepionym, sześć miesięcy po ostatniej dawce - wyjaśnił Adam Niedzielski.