Wybory dziekana ORA Kraków. Grupa adwokatów złożyła wniosek do NRA o interwencję

Adwokat Michał Chrabąszcz, autor pisma, podkreśla, że nie jest to spór między dwoma stronnictwami skupionymi wokół kontrkandydatów na dziekana, bo wśród osób, które podpisały wniosek, znajdują się adwokaci o bardzo różnych poglądach i sympatiach w tej kwestii.

– Chodzi po prostu o pełną transparentność i o to, by nasza samorządowa demokracja odbywała się zgodnie z zasadami – tłumaczy prawnik. – Korzystając z tej ustawowej kompetencji, prezydium może rozwiązać problem, który zaistniał na poziomie izbowym. Po to mamy samorząd, by takie problemy rozwiązywał, jeśli one powstaną. Jestem przekonany, że doszło do niego w sposób niezamierzony, wskutek szeregu błędów, które skumulowały się w takim, a nie innym wyniku. Nie ma żadnych zarzutów o celowe fałszerstwo, jestem święcie przekonany, że jest to wynik wspomnianych błędów – dodaje.

Wśród błędów wylicza, że po pierwsze, nie ustalono zasad głosowania. Po drugie – pouczenie o technicznym aspekcie stosowania urządzeń wprowadzało w błąd. Po trzecie – skoro komisja wyborcza nie ustaliła zasad głosowania, to siłą rzeczy nie mogła tych zasad ogłosić. Po czwarte, komisja skrutacyjna powinna ustalić zasady liczenia głosów i ustalania wyników wyborów, czego też nie zrobiono. I na koniec nie dokonano weryfikacji głosów (w związku z tym żadnego nie odrzucono), tylko od razu, na postawie wydruku z systemu do obsługi urządzeń, przewodniczący tej komisji jednoosobowo (bo nie skonsultował się z resztą komisji) przeczytał wyniki.

Naczelna Rada Adwokacka czeka na protokół ze zgromadzenia izby krakowskiej

Jak wskazuje Michał Chrabąszcz, regulamin nie daje podstaw do uznania części głosów za nieważne lub niebyłe. Takich podstaw nie ustaliła też komisja wyborcza.

– Skoro głosy te oddali adwokaci mający czynne prawo wyborcze i umożliwiono im oddanie takiego głosu, a następnie je policzono, to nie można tych głosów pominąć. Przewodniczący komisji skrutacyjnej przedstawił takie wyniki, że gdy zsumuje się głosy za i przeciw oraz wstrzymujące przy każdym kandydacie, to wychodzi ich właśnie 919. Gdyby na pilocie przypisać przyciski „za kandydatem A” i „za kandydatem B” to tego problemu w ogóle by nie było. W zaistniałej sytuacji jednak te głosy mogą być decydujące, bo między kandydatami była różnica 5 głosów „za”, a liczba głosów nieznanej treści wynosi 15. Przede wszystkim zaś nie osiągnięto wymaganej większości bezwzględnej i to jest istota problemu – podsumowuje adwokat.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się „Rzeczpospolita”, Prezydium NRA, by zająć stanowisko w sprawie, musi poczekać na protokół ze zgromadzenia. A izba ma na jego sporządzenie 30 dni. Dalszych rozstrzygnięć w sprawie możemy więc spodziewać się na początku grudnia.