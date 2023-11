Menu pierwszej klasy z Titanica zostało sprzedane za 83 000 funtów (około 421 tys. złotych) w ramach aukcji pamiątek związanych ze słynnym liniowcem – informuje CNN. Menu, mocno zawilgocone, z częściowo zatartymi niektórymi napisami, było na pokładzie, gdy Titanic zatonął we wczesnych godzinach porannych 15 kwietnia 1912 r. - zapewnia dom aukcyjny Henry Aldridge and Son Ltd.