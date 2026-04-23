Czołowe zderzenie pociągów między Hillerød a Kagerup w Danii
Do zderzenia pociągów podmiejskich doszło w czwartek rano na odcinku trasy między Hillerød a Kagerup w Regionie Stołecznym w Danii.
Zdjęcia z miejsca wypadku pokazują, że w rejon zdarzenia skierowano znaczne siły medyczne i ratownicze.
Początkowo duńskie media informowały, że okoliczności oraz skala wypadku są nieznane. Powołując się na świadka portal „Ekstra Bladet” podał, że z miejsca wypadku odjeżdżają karetki z rannymi. Według innego źródła, na pomoc oczekiwało ok. 50 osób.
W rozmowie z agencją prasową Ritzau policja Północnej Zelandii potwierdziła, że doszło do wypadku, jednak dokładna liczba poszkodowanych nie była znana. – Prowadzimy działania w rejonie Kagerup, gdzie doszło do poważnego wypadku kolejowego. Ustalamy przebieg zdarzenia i będziemy na bieżąco informować o sytuacji – przekazał oficer dyżurny.
Służby ratunkowe na miejscu zderzenia pociągów w rejonie Hillerød w Danii
Policja wydała też komunikat, w którym zaznaczyła, że doszło do czołowego zderzenia pociągów, a także ostrzegła kierowców przed znacznymi utrudnieniami na drodze Isterød w związku z prowadzoną akcją służb.
Z doniesień duńskich mediów wynika, że do akcji ratunkowej i transportu rannych wykorzystano śmigłowiec. Z kolei według duńskiego nadawcy publicznego DR, który powołał się na policję, w wypadku poszkodowanych zostało od 5 do 10 osób.
– Wśród pasażerów są ranni. Wszyscy opuścili pociągi, więc nikt nie został uwięziony. Na miejsce wysłano duże siły – powiedział cytowany przez agencję Reutera rzecznik straży pożarnej z rejonu Kopenhagi.
Tekst jest aktualizowany
