Włosi nie zakwalifikowali się na mundial – po zajęciu drugiego miejsca w grupie eliminacyjnej (wyprzedziła ich Norwegia) w finale baraży czterokrotni zdobywcy mistrzostwa świata niespodziewanie przegrali w rzutach karnych z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei Iran zakwalifikował się na mundial.

Reklama Reklama

Specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa sugeruje, że Włochy powinny pojechać na mundial za zasługi

Jednak w związku z wciąż trwającą wojną między USA, Izraelem a Iranem (obecnie obowiązuje w niej zawieszenie broni) Zampolli zasugerował, że Włosi mogliby pojechać na mundial zamiast reprezentacji Iranu. Specjalny przedstawiciel USA ds. globalnych partnerstw miał powołać się przy tym na przeszłe zasługi Włoch dla światowej piłki i fakt, że drużyna nazywana Squadra Azzurra cztery razy wygrywała mistrzostwo świata (ostatni raz w 2006 roku ) – podaje „FT”, powołując się na źródła znające kulisy sprawy.

Propozycja Zampolliego miałaby być próbą naprawy relacji między Donaldem Trumpem a premier Włoch Giorgią Meloni, po sporze, jaki wybuchł między przywódcami USA i Włoch po krytyce papieża Leona XIV przez Trumpa i obronie Ojca Świętego przez premier Włoch.

Tymczasem Iran wydał 22 kwietnia oświadczenie, w którym podkreśla, że jest gotowy na udział w mundialu i, mimo konfliktu z USA, zamierza wziąć w nim udział. Jeszcze w marcu Iran oświadczył, że nie weźmie udziału w turnieju w związku z amerykańskim i izraelskim atakiem na ten kraj i obawami o bezpieczeństwo swoich piłkarzy w Stanach Zjednoczonych. Potem irańska federacja piłkarska sugerowała, że mecze, które Iran ma rozegrać na mundialu mogłyby zostać przeniesione do Meksyku i Kanady, ale FIFA odrzuciła taką możliwość.

Oprócz Włochów w europejskich finałach baraży o udział w mundialu odpadła też m.in. Polska

– Potwierdzam, że zasugerowałem Trumpowi i Infantino, by Włochy zastąpiły Iran na Mistrzostwach Świata. Mam włoskie pochodzenie i byłoby dla mnie marzeniem zobaczyć Azzurich na turnieju, którego gospodarzem są USA. Z czterema tytułami na koncie mają wystarczające zasługi, by uzasadnić ich udział – powiedział Zampolli w rozmowie z „FT”.

Gianni Infantino mówił dotąd: Iran przyjedzie na mundial

FIFA nie komentuje tych doniesień, odsyła jednak do ostatnich wypowiedzi Infantino. Przed tygodniem prezydent FIFA mówił, że Iran „z pewnością” przyjedzie na mundial. – Mamy nadzieję, że do tego czasu, oczywiście, zapanuje pokój. To by z pewnością pomogło. Ale Iran musi przyjechać, jeśli ma reprezentować swój naród. Zakwalifikowali się... Naprawdę chcą grać i powinni grać – podkreślił na konferencji w Waszyngtonie.

Infantino spotkał się z irańską reprezentacją na jej zgrupowaniu w Turcji pod koniec marca. Po spotkaniu mówił, że FIFA „wspiera drużynę (irańską) i chce jej zagwarantować najlepsze możliwe warunki przygotowań do mistrzostw świata”.

Regulamin FIFA pozwala światowej federacji na podjęcie samodzielnej decyzji w przypadku wycofania Iranu z turnieju (w takiej sytuacji FIFA - arbitralną decyzją - może zastąpić Iran inną reprezentacją). „FT” przypomina, że przed Klubowymi Mistrzostwami Świata rozegranymi w 2025 roku FIFA na mocy arbitralnej decyzji włączyła w skład turnieju amerykański Inter Miami, dzięki czemu w turnieju mógł zagrać Lionel Messi.

Oprócz Włochów w europejskich finałach baraży o udział w mundialu odpadły też m.in. Polska oraz Dania i Kosowo Z kolei w finałach baraży kontynentalnych przegrały reprezentacje Boliwii i Jamajki.