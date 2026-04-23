Przede wszystkim zwierzęta przemieszczające się między krajami członkowskimi w celach niehandlowych co do zasady muszą podróżować ze swoim właścicielem Jeśli jednak właściciel nie jest w stanie wyjechać w tym samym czasie co jego zwierzę, może na piśmie upoważnić inną osobę do przewiezienia go w jego imieniu. Jest to jednak dozwolone tylko wtedy, gdy podróż właściciela odbywa się w ciągu pięciu dni od dnia podróży zwierzęcia z osobą upoważnioną.

Mikroczip, paszport i szczepienie

Podróżujące psy, koty i fretki muszą mieć wszczepiony mikroczip lub mieć czytelny tatuaż, jeżeli został on wykonany przed 3 lipca 2011 r. W przypadku podróży z państwa członkowskiego UE lub Irlandii Północnej do innego państwa członkowskiego UE lub Irlandii Północnej, każdy pupil musi posiadać ważny europejski paszport dla zwierząt domowych – dokument umożliwiający jego identyfikację. Jeśli zwierzę przyjeżdża spoza UE, niezbędne będzie ważne unijne świadectwo zdrowia zwierząt, wydane przez lekarza weterynarii w państwie wyjazdu nie później niż 10 dni przed przyjazdem zwierzęcia domowego do UE.

Ile kosztuje paszport dla pupila Od 2025 roku, zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa, standardowa opłata za wydanie paszportu dla zwierzęcia (psa, kota, fretki) u upoważnionego lekarza weterynarii wynosi 190 zł. Na łączny koszt mogą wpłynąć dodatkowo: czipowanie (50–150 zł) oraz szczepienie przeciwko wściekliźnie (50–150 zł), jeśli zwierzę nie posiada ich w momencie wizyty.

Kolejny wymóg to ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie. W przypadku wjazdu na teren Wspólnoty z kraju spoza UE, pupil musi przejść badanie na obecność przeciwciał przeciwko wściekliźnie wykonane metodą miareczkowania.

Przy przewożeniu pupila na teren Finlandii, Irlandii, Malty, Norwegii i Irlandii Północnej, które są obszarami wolnymi od tasiemca, zwierzę musi dodatkowo zostać poddane leczeniu przeciwko tasiemcowi Echinococcus multilocularis.

Z jedną osobą może podróżować maksymalnie pięć zwierząt

Przewożone zwierzęta powinny mieć przynajmniej 12 tygodni, chociaż niektóre kraje UE (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Litwa, Luksemburg, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Szwajcaria) zezwalają na wjazd młodszych psów, kotów i fretek i to jeszcze zanim zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Wówczas jednak do paszportu zwierzęcia domowego trzeba dołączyć oświadczenie, że od narodzin do momentu podróży pupil nie miał kontaktu z żadnymi gatunkami dzikich zwierząt podatnymi na wściekliznę. Chyba że razem z młodym podróżuje jego matka i ona ma dokument potwierdzający jej szczepienie na wściekliznę.

Austria, Belgia, Cypr, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwecja, Węgry, Włochy, Norwegia i Irlandia Północna nie zezwalają na wjazd na swoje terytorium z młodym zwierzęciem domowym, które nie zostało zaszczepione przeciwko wściekliźnie lub zostało zaszczepione, ale nie nabyło jeszcze pełnej odporności.

W podróż można zabrać maksymalnie pięć zwierząt domowych. W przypadku większej liczby, trzeba przedstawić dowód potwierdzający, że uczestniczą w konkursie, wystawie lub wydarzeniu sportowym i mają więcej niż sześć miesięcy.

Co do zasady przewożone zwierzęta powinny pochodzić z zarejestrowanych hodowli, możliwe jest jednak przewożenie psów, kotów i fretek pochodzących ze schronisk dla zwierząt pod warunkiem, że są to podmioty formalnie zarejestrowane i że w ciągu ostatniego miesiąca przed adopcją i podróżą zwierzęcia w schronisku tym nie odnotowano zakażenia wirusem wścieklizny.

Co z ptakami lub świnkami?

Większość nowych przepisów już obowiązuje od 22 kwietnia. Od 1 października 2026 r. będą stosowane nowe świadectwa zdrowia zwierząt, a od 1 stycznia 2028 r. wejdą w życie nowe wymogi dotyczące identyfikacji i zaktualizowane paszporty zwierząt.

Europejski paszport dla zwierząt domowych wydaje się wyłącznie dla psów, kotów i fretek. Osoby, które chcą przewieźć do innego państwa UE np. ptaki, ozdobne zwierzęta wodne, gady, gryzonie lub króliki, powinny sprawdzić przepisy w państwie docelowym na temat warunków wjazdu.