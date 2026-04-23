Przede wszystkim zwierzęta przemieszczające się między krajami członkowskimi w celach niehandlowych co do zasady muszą podróżować ze swoim właścicielem Jeśli jednak właściciel nie jest w stanie wyjechać w tym samym czasie co jego zwierzę, może na piśmie upoważnić inną osobę do przewiezienia go w jego imieniu. Jest to jednak dozwolone tylko wtedy, gdy podróż właściciela odbywa się w ciągu pięciu dni od dnia podróży zwierzęcia z osobą upoważnioną.
Podróżujące psy, koty i fretki muszą mieć wszczepiony mikroczip lub mieć czytelny tatuaż, jeżeli został on wykonany przed 3 lipca 2011 r. W przypadku podróży z państwa członkowskiego UE lub Irlandii Północnej do innego państwa członkowskiego UE lub Irlandii Północnej, każdy pupil musi posiadać ważny europejski paszport dla zwierząt domowych – dokument umożliwiający jego identyfikację. Jeśli zwierzę przyjeżdża spoza UE, niezbędne będzie ważne unijne świadectwo zdrowia zwierząt, wydane przez lekarza weterynarii w państwie wyjazdu nie później niż 10 dni przed przyjazdem zwierzęcia domowego do UE.
Od 2025 roku, zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa, standardowa opłata za wydanie paszportu dla zwierzęcia (psa, kota, fretki) u upoważnionego lekarza weterynarii wynosi 190 zł. Na łączny koszt mogą wpłynąć dodatkowo: czipowanie (50–150 zł) oraz szczepienie przeciwko wściekliźnie (50–150 zł), jeśli zwierzę nie posiada ich w momencie wizyty.
Kolejny wymóg to ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie. W przypadku wjazdu na teren Wspólnoty z kraju spoza UE, pupil musi przejść badanie na obecność przeciwciał przeciwko wściekliźnie wykonane metodą miareczkowania.
Przy przewożeniu pupila na teren Finlandii, Irlandii, Malty, Norwegii i Irlandii Północnej, które są obszarami wolnymi od tasiemca, zwierzę musi dodatkowo zostać poddane leczeniu przeciwko tasiemcowi Echinococcus multilocularis.
Przewożone zwierzęta powinny mieć przynajmniej 12 tygodni, chociaż niektóre kraje UE (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Litwa, Luksemburg, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Szwajcaria) zezwalają na wjazd młodszych psów, kotów i fretek i to jeszcze zanim zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Wówczas jednak do paszportu zwierzęcia domowego trzeba dołączyć oświadczenie, że od narodzin do momentu podróży pupil nie miał kontaktu z żadnymi gatunkami dzikich zwierząt podatnymi na wściekliznę. Chyba że razem z młodym podróżuje jego matka i ona ma dokument potwierdzający jej szczepienie na wściekliznę.
Austria, Belgia, Cypr, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwecja, Węgry, Włochy, Norwegia i Irlandia Północna nie zezwalają na wjazd na swoje terytorium z młodym zwierzęciem domowym, które nie zostało zaszczepione przeciwko wściekliźnie lub zostało zaszczepione, ale nie nabyło jeszcze pełnej odporności.
W podróż można zabrać maksymalnie pięć zwierząt domowych. W przypadku większej liczby, trzeba przedstawić dowód potwierdzający, że uczestniczą w konkursie, wystawie lub wydarzeniu sportowym i mają więcej niż sześć miesięcy.
Co do zasady przewożone zwierzęta powinny pochodzić z zarejestrowanych hodowli, możliwe jest jednak przewożenie psów, kotów i fretek pochodzących ze schronisk dla zwierząt pod warunkiem, że są to podmioty formalnie zarejestrowane i że w ciągu ostatniego miesiąca przed adopcją i podróżą zwierzęcia w schronisku tym nie odnotowano zakażenia wirusem wścieklizny.
Większość nowych przepisów już obowiązuje od 22 kwietnia. Od 1 października 2026 r. będą stosowane nowe świadectwa zdrowia zwierząt, a od 1 stycznia 2028 r. wejdą w życie nowe wymogi dotyczące identyfikacji i zaktualizowane paszporty zwierząt.
Europejski paszport dla zwierząt domowych wydaje się wyłącznie dla psów, kotów i fretek. Osoby, które chcą przewieźć do innego państwa UE np. ptaki, ozdobne zwierzęta wodne, gady, gryzonie lub króliki, powinny sprawdzić przepisy w państwie docelowym na temat warunków wjazdu.
