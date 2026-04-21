Łącznie pożar w gminie Błonie objął powierzchnię 23 tys. m2 – przekazał mł. kpt. Damian Dolniak z Komendy Powiatowej PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Do zdarzenia doszło tuż przed północą. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pojawieniu się ognia na terenie obiektów przemysłowych w miejscowości Bramki, położonej w powiecie warszawskim zachodnim. Po przyjeździe pierwszych jednostek na miejsce stwierdzono, że pożar jest w fazie rozwiniętej i szybko się rozprzestrzenia.

Czytaj więcej Wydarzenia Pożar autobusu w Warszawie. Ewakuowano pasażerów W warszawskiej dzielnicy Wawer doszło do pożaru autobusu komunikacji miejskiej. Pojazd stanął w płomieniach na rogu ulic Poprawnej i Kadetów. Pasaż...

W gaszeniu pożaru w gminie Błonie brały udział zastępy straży pożarnej z sześciu powiatów

Żywioł objął dwie hale o charakterze produkcyjno-magazynowym oraz przylegający do nich budynek socjalno-biurowy. Ze względu na rozmiary obiektów oraz intensywność ognia, na miejsce zadysponowano znaczne siły ratownicze.

W akcji z ogniem walczyło ponad 50 zastępów straży pożarnej. Ze względu na skalę zdarzenia, konieczne było wsparcie jednostek z sąsiednich regionów. W działaniach brały udział zastępy z powiatów:

• warszawskiego zachodniego,

• sochaczewskiego,

• żyrardowskiego,

• grodziskiego,

• pruszkowskiego,

• miasta Warszawy.

Ogniem objęte zostały 2 hale produkcyjno-magazynowe oraz budynek socjalno-biurowy

Pożar pod Warszawą nie jest źródłem zagrożenia chemicznego

Z uwagi na specyfikę płonących obiektów, na miejsce wezwano grupę ratownictwa chemicznego. Specjaliści przeprowadzili szczegółowe pomiary stężenia substancji szkodliwych w atmosferze, aby wykluczyć zagrożenie dla okolicznych mieszkańców.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez straż pożarną, jakość powietrza po badaniach została oceniona jako dobra, a incydent nie stworzył zagrożenia chemicznego dla osób postronnych.

Obecnie sytuacja jest opanowana, jednak działania służb na miejscu zdarzenia wciąż trwają. Strażacy prowadzą prace rozbiórkowe nadpalonych elementów konstrukcyjnych oraz dogaszają pogorzelisko.